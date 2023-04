Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα ερμηνεύσει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν στην επερχόμενη βιογραφική ταινία

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα ερμηνεύσει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν σε επερχόμενη βιογραφική ταινία, στην οποία θα υποδυθεί τον θρυλικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, όπως επιβεβαίωσε ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκφολντ στον ιστότοπο Collider.

Ο Μάνγκφολντ έκανε τις δηλώσεις στο πλαίσιο του Star Wars Celebration Europe, εκδήλωσης που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Λονδίνο. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι τα γυρίσματα της ταινίας, που δεν έχει ακόμη τίτλο, θα αρχίσουν τον «Αύγουστο του 2023». «Πρόκειται για μια τόσο ενδιαφέρουσα, πραγματική ιστορία για μια ενδιαφέρουσα στιγμή στην αμερικανική σκηνή», είπε.

Η ιστορία θα επικεντρώνεται γύρω από τον «νεαρό, 19χρονο Μπομπ Ντίλαν που πηγαίνει στη Νέα Υόρκη με μόνο 2 δολάρια στην τσέπη και μέσα σε τρία χρόνια, γίνεται γνωστός σε όλο τον κόσμο». Οι Γούντι Γκάθρι, Πιτ Σίγκερ και Τζόαν Μπαέζ θα «έχουν όλοι ρόλο» στο φιλμ που σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη στο είδος της βιογραφίας, μετά τη σημαντική επιτυχία του με το «Ford v. Ferrari» το 2019.

Οσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες. Το νέο πρότζεκτ του Μάνγκολντ «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα βγει στις αίθουσες του εξωτερικού στις 30 Ιουνίου, μια μέρα πριν ο Ντίλαν εμφανιστεί στη σκηνή του Montreux Jazz Festivan.

Με πληροφορίες από το Collider, το Pitchfork, το ΑΠΕ-ΜΠΕ