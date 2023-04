Ράσελ Κρόου: «Ζηλεύω λίγο το επερχόμενο σίκουελ του “Μονομάχου”»

Το σίκουελ της ταινίας «Ο Μονομάχος» από το 2000, με πρωταγωνιστή τον Πολ Μεσκάλ («Aftersun», «Normal People») αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Ράσελ Κρόου, πρωταγωνιστής του πρώτου φιλμ και βραβευμένος με Οσκαρ για την ερμηνεία του σε αυτό, μίλησε πρόσφατα για το επερχόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι «ζηλεύει λίγο» τη νέα ταινία.

«Ημουν πολύ νεότερος (σ.σ. στα γυρίσματα της αρχικής ταινίας) και ήταν μια τεράστια εμπειρία στη ζωή μου. Είναι κάτι που μου άλλαξε τη ζωή. Αλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι με αντιμετώπιζαν. Υπήρξα πολύ τυχερός που συμμετείχα σε πολλές, μεγάλες ταινίες, αλλά η παραγωγή αυτού του φιλμ είναι απίθανη», δήλωσε στον ιστότοπο Collider.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε στο 2023 και γυρίσαμε την ταινία το 1999. Σας εγγυώμαι, απόψε κάπου στον κόσμο, η ταινία θα προβάλλεται σε κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο. Δεν παρατηρείται συχνά στις κινηματογραφικές παραγωγές αυτή η διαχρονικότητα, οπότε ο Μονομάχος έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου».

Το σενάριο της ταινίας θα γράψει ο Ντέιβιντ Σκάρπα («Ναπολέων», «All the Money in the World», «The Last Castle») ενώ ο Μπάρρυ Κίογκαν («Τα Πνεύματα του Ινισέριν», «The Batman») βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του σε αυτό το σίκουελ.

Ο Μεσκάλ θα υποδυθεί τον Λούκιο, γιο της Λουσίλα (Κόνι Νίλσεν) και ανιψιό του Κόμμοδου (Χοακίν Φίνιξ).

Με πληροφορίες από το Collider, το Deadline