Το «Dune: Part Two» είναι μια επική πολεμική ταινία – Τι μάθαμε από το CinemaCon

Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους του «Dune» έχει αρχίσει, με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και τους πρωταγωνιστές Τίμοθι Σαλαμέ και Ζεντάγια να μιλούν για τη συνέχεια της ιστορίας την Τρίτη στο CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο teaser που αποκαλύπτει όλα όσα έρχονται στο σίκουελ.

«Το πρώτο μέρος είναι περισσότερο μια στοχαστική ταινία. Το δεύτερο, όμως, εξελίσσεται σε μια επική πολεμική ιστορία γεμάτη δράση. Το σενάριο είναι πιο πυκνό. Κάναμε γυρίσματα σε νέες τοποθεσίες», δήλωσε ο Βιλνέβ λίγο πριν την προβολή του τρέιλερ, το οποίο δεν εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. «Δεν ήθελα να νιώσω ότι επαναλαμβάνομαι. Τα πλατό είναι καινούργια, όπως και όλη η παραγωγή». Επιπλέον, είπε ότι ενώ ένα 40% του πρώτου φιλμ γυριστηκε σε σύστημα Imax (κάμερες και τεχνολογία υψηλής ανάλυσης), το σίκουελ είναι γυρισμένο πάνω σε αυτό στο 100%.

«Στην πρώτη ταινία, ο Πολ είναι μαθητής», είπε ο Σαλαμέ για τον χαρακτήρα που υποδύεται, Πολ Ατρείδης. «Τώρα τον παρακολουθούμε σε ρόλο ηγέτη…είναι κατά κάποιο τρόπο σωτήρας της φυλής των Φρέμεν».

Οπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, το τρέιλερ ήταν πραγματικά επικό, με τον Πολ να ιππεύει για πρώτη φορά ένα σκουλήκι της άμμου και να ετοιμάζεται για μάχη με τον περιβόητο Φέιντ Ράουθα Χαρκόννεν (Οστιν Μπάτλερ). Ο Βιλνέβ περιέγραψε τον χαρακτήρα του Μπάτλερ ως μια διασταύρωση «Ολυμπιονίκη στην ξιφασκία με ψυχωτικό κατά συρροή δολοφόνο».

Timothee Chalamet, Denis Villeneuve, and Zendaya at CinemaCon for DUNE PART TWO presentation. pic.twitter.com/UvcupkKE3t

