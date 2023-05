Ο Πέδρο Πασκάλ στο καστ του «Μονομάχου»

Μετά την επιτυχημένη πρώτη σεζόν της σειράς του HBO «The Last of Us», ο Πέδρο Πασκάλ αναμένεται να συμμετάσχει στο επερχόμενο σίκουελ της ταινίας «Ο Μονομάχος».

Πηγές αναφέρουν στον ιστότοπο Deadline ότι ο δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να ενταχθεί στο καστ του φιλμ σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ.

Κι ενώ δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τον ρόλο που θα υποδυθεί, ο Πασκάλ θα βρεθεί στο πλευρό του πρωταγωνιστή Πολ Μεσκάλ (Λούκιους), των Μπάρι Κίογκαν, Κόνι Νίλσεν και Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Η ιστορία της νέας ταινίας ακολουθεί αυτή του μπλοκμπάστερ από το 2000, το οποίο έκανε περισσότερα από 460 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και προτάθηκε για 12 βραβεία Οσκαρ. Κέρδισε πέντε χρυσά αγαλματίδια, συμπεριλαμβανομένου αυτού στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Πρωταγωνιστής του «Μονομάχου» από το 2000 ήταν ο Ράσελ Κρόου ο οποίος όχι μόνο απέσπασε το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Μάξιμου αλλά βρέθηκε στην κορυφή κάθε λίστας με τους καλύτερους άνδρες ηθοποιούς εκείνης της χρονιάς.

Ο Πασκάλ απέσπασε θετικές κριτικές για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «The Last of Us» το οποίο έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία του HBO. Το αμερικανικό δίκτυο φιλοδοξεί να προβάλλει μια δεύτερη σεζόν της σειράς, την ώρα που ο Πασκάλ προσπαθεί να βρει τα κατάλληλα πρότζεκτ που θα χωρέσουν στο πρόγραμμά του πριν τα γυρίσματα του νέου κύκλου επεισοδίων.

Εκτός από το «The Last of Us», το οποίο σίγουρα θα τον εντάξει στην κούρσα υποψηφίων για τα Emmys, ο ηθοποιός συμμετείχε και στη δημοφιλή σειρά του Disney+ «The Mandalorian» η τρίτη σεζόν της οποίας ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το επόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Πασκάλ είναι η μικρού μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Strange Way of Life» που θα κάνει πρεμιέρα σύντομα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Με πληροφορίες από το Deadline