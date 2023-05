Πέθανε ο σταρ του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, Χέλμουτ Μπέργκερ

Ο Χέλμουτ Μπέργκερ, Αυστριακός ηθοποιός και σταρ ευρωπαϊκών κινηματογραφικών αριστουργημάτων όπως οι ταινίες «The Damned» του Λουκίνο Βισκόντι και «Garden of the Finzi-Continis» του Βιττόριο ντε Σίκα, πέθανε σε ηλικία 78 χρονών.

Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στην Αυστρία από φυσικά αίτια.

Σε μια από τις πιο ιστορικές και δημιουργικές περιόδους του Ευρωπαϊκού σινεμά τις δεκαετίες 1960 και 1970, ο Μπέργκερ εδραίωσε με τόλμη τη θέση του στο πάνθεον των αστέρων συμμετέχοντας σε από μια σειρά από ταινίες όπως οι «The Damned», «Ludwig» και «Conversation Piece». Αυτά τα φιλμ γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο box office ανεξάρτητου κινηματογράφου, έλαβαν λαμπρές κριτικές και βραβεύτηκαν.

Ο ίδιος κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στο «The Damned» το οποίο προτάθηκε και για Οσκαρ Καλύτερου Σεναρίου το 1970. Τιμήθηκε, επίσης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου για τους πρωτοποριακούς, δημιουργικούς ρόλους που υποδύθηκε και που δεν έβρισκαν εύνοια στις «συντηρητικές» Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα όμως από τις συνεργασίες του με σημαντικούς κινηματογραφιστές, ο Μπέργκερ είχε μια μακρά και κάπως ασταθή καριέρα, ενώ προσπαθούσε να «πολεμήσει» τον εθισμό του με τις ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ.

Στο απόγειο της καριέρας του, ο Μπέργκερ ήταν μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες των παπαράτσι, καθώς αυτό που «πουλούσε» ήταν η άγρια συμπεριφορά του και η θυελλώδης ερωτική του ζωή. Ιστορίες από την προσωπική του ζωή περιλαμβάνονται στη βιογραφία του από το 1998.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, η απρόβλεπτη συμπεριφορά του έληξε την καριέρα του στον κινηματογράφο. Ο Μπέργκερ συμμετείχε ως γκεστ σταρ στην αμερικανική τηλεοπτική σαπουνόπερα «Δυναστεία». Στη συνέχεια, αποσύρθηκε από τη βιομηχανία ψυχαγωγίας για να φροντίσει την άρρωστη μητέρα του. Επέστρεψε στην τηλεόραση το 2013 για τη γερμανική εκδοχή της εκπομπής «I’m a Celebrity – Get Me Out of Here».

Με πληροφορίες από το Variety