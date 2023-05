Ο Εντι Μέρφι σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον επιθεωρητή Ζακ Κλουζώ

Μετά τους Αλαν Αρκιν, Ρότζερ Μουρ και πιο πρόσφατα τον Στιβ Μάρτιν, τώρα ο Εντι Μέρφι βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον επιθεωρητή Ζακ Κλουζώ στο επερχόμενο ριμέικ της ταινίας «Ο Ροζ Πάνθηρας» που ετοιμάζει το κινηματογραφικό στούντιο MGM.

Η ιστορία ακολουθεί τον επιθεωρητή της γαλλικής ασφάλειας στο Παρίσι και την περιπέτειά του να εντοπίσει ένα πολύτιμο ροζ διαμάντι που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ληστείας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος The Hollywood Reporter, η νέα μεγάλου μήκους ταινία θα έχει υβριδική μορφή live-action/CG και θα συνδυάζει και τις δύο παραδόσεις. Το φιλμ, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Σκηνοθέτης του πρότζεκτ θα είναι ο Τζεν Φούλερ («Donnie Darko», «Righteous Kill» κ.α.), το σενάριο θα υπογράψει ο Κρις Μπρέμνερ («Bad Boys for Life») ενώ οι Νταν Λιν και Τζόναθαν Εϊριτς θα αναλάβουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Rideback.

Η κωμική σειρά ταινιών έκανε αρχικά πρεμιέρα το 1963 με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλερς ως τον εμβληματικό Κλουζώ. Ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του στις ταινίες «A Shot in the Dark» του 1964, «The Return of the Pink Panther» του 1975, «The Pink Panther Strikes Again» του 1976 και «Revenge of the Pink Panther» του 1978.

Βασισμένα στην κινηματογραφική σειρά «Pink Panther» , έχουν εκδοθεί βιβλία, έχουν κυκλοφορήσει βιντεοπαιχνίδια καθώς και σειρές κινουμένων σχεδίων.

Το ερώτημα όμως είναι το εξής: Χρειάζεται ο κόσμος ακόμα έναν «Ροζ Πάνθηρα»; Η τελευταία ταινία με πρωταγωνιστή τον Στιβ Μάρτιν κυκλοφόρησε το 2009 και δεν γνώρισε επιτυχία. Μήπως ο Μέρφι φέρει στη μεγάλη οθόνη κάτι διαφορετικό και ανανεωμένο; Το κοινό θα μάθει σύντομα.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter, το ΑΠΕ-ΜΠΕ