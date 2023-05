Κάννες: Λάμψη και εξάλεπτο χειροκρότημα στην πρεμιέρα της ταινίας «Asteroid City»

Το βράδυ της Τρίτης, το κόκκινο χαλί του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών γέμισε αστέρες του σινεμά που παρευρέθηκαν εκεί για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γουές Αντερσον, «Asteroid City».

Οι Τομ Χανκς, Στιβ Καρέλ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μάργκοτ Ρόμπι, Τίλντα Σουίντον, Τζέφρι Ράιτ, Αντριεν Μπρόντι, Χονγκ Τσάου, Ρίτα Γουίλσον, Ματ Ντίλον, Μάγια Χοκ κ.α. ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους οι οποίοι έφτασαν στην αίθουσα προβολής με λεωφορείο αντί τις καθιερωμένες λιμουζίνες.

Ωστόσο, από την πρεμιέρα έλειπαν αρκετοί πρωταγωνιστές και συντελεστές, οι οποίοι πολύ πιθανόν να μην χωρούσαν στο κόκκινο χαλί. Αλλά εκείνοι που τα κατάφεραν, έλαμψαν περισσότερο από κάθε άλλο παρευρισκόμενο στη φετινή διοργάνωση. Φωτογράφοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν από νωρίς και περίμεναν πολλές ώρες για να βρεθούν όσο πιο κοντά στους πρωταγωνιστές μπορούσαν.

Μάλιστα, η προβολή καθυστέρησε για 20 λεπτά καθώς οι Κάννες χρειάστηκε να συντονίσουν το τεράστιο καστ της ταινίας. Ο Μπράιαν Κράνστον περπάτησε κρατώντας την μεγάλη ουρά του φορέματος της Ρίτα Γουίλσον για να συναντήσουν τους υπόλοιπους ηθοποιούς, την ώρα που το κοινό στην αίθουσα χειροκροτούσε επί 6 λεπτά πριν ξεκινήσει η ταινία.

Την ώρα που απευθυνόταν στο κοινό, ο Αντερσον δεν είπε πολλά παρά μόνο ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Ευχαριστούμε το καταπληκτικό μας καστ. Ευχαριστούμε».

Η ταινία διαδραματίζεται το 1955 και εστιάζει σε μια ομάδα μαθητών και τους γονείς τους που ταξιδεύουν σε μια μικροσκοπική πόλη στην έρημο (με μόλις 87 κατοίκους) από πολλές περιοχές της χώρας, για το ετήσιο συνέδριο Junior Stargazers και έναν επιστημονικό διαγωνισμό. Ωστόσο, οι λάτρεις της αστρονομίας θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι γίνονται μάρτυρες ενός γεγονότος που θα αλλάξει τον κόσμο.

Tom Hanks and Rita Wilson dance together at the #Cannes premiere of #AsteroidCity . https://t.co/IdVkObloyc pic.twitter.com/3JTQTrymW2



Ο Αντερσον είναι ένας από τους τακτικούς επισκέπτες του Φεστιβάλ των Καννών. Πριν από δύο χρόνια, παρουσίασε την ταινία «The French Dispatch» και το 2012 το φιλμ «Moonrise Kingdom». Και οι δύο ταινίες, όπως και το «Asteroid City», ανήκουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Μέχρι στιγμής, ο δημοφιλής σκηνοθέτης έχει φύγει από την Κρουαζέτ με άδεια χέρια. Ισως όμως, η τρίτη φορά να είναι και η τυχερή.

Tom Hanks and Scarlett Johansson were among the stars attending the premiere of Wes Anderson’s latest film, Asteroid City, at the Cannes Film Festival on Tuesday night. pic.twitter.com/U6oUZPMXDo

— Entertainment on RTÉ (@RTE_Ents) May 24, 2023