Ο Ιντιάνα Τζόουνς επιστρέφει – Δείτε αποκλειστικά στην «Κ» το βίντεο με δηλώσεις των συντελεστών

Μετά την λαμπερή πρεμιέρα του στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, το νέο φιλμ του Ιντιάνα Τζόουνς με τίτλο «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» («Indiana Jones and the Dial of Destiny») κυκλοφορεί στις αίθουσες. Στην Ελλάδα έρχεται από τη Feelgood στις 29 Ιουνίου 2023.

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου με το μαστίγιο. Πρόκειται για την καινούργια περιπέτεια του εμβληματικού franchise σε δημιουργία του Τζέιμς Μάνγκολντ («Κόντρα σε όλα», «Λόγκαν»).

Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ («Fleabag»), Αντόνιο Μπαντέρας («Πόνος και Δόξα»), Τζον Ρις – Ντέιβις («Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού»), Τόμπι Τζόουνς («Jurassic World: Το Βασίλειο Επεσε»), Μαντς Μίκελσεν («Ασπρο Πάτο»).

Το σενάριο υπογράφουν οι Τζεζ & Τζον-Χένρι Μπάτεργουορθ, Ντέιβιντ Κεπ και ο Μάνγκολντ. Στη μουσική επιστρέφει ο συνθέτης όλων των ταινιών του Ιντι από το 1981, ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς.

Παρακάτω, ένα βίντεο με συνεντεύξεις των ηθοποιών και πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας που εξασφάλισε αποκλειστικά η «Κ».

Σύνοψη

Βρισκόμαστε στο 1969 και ο Ιντιάνα Τζόουνς είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Έχοντας περάσει πάνω από μία δεκαετία διδάσκοντας στο Hunter College της Νέας Υόρκης, ο καταξιωμένος καθηγητής αρχαιολογίας ετοιμάζεται να αποσυρθεί στο ταπεινό και μοναχικό του διαμέρισμα. Όλα αλλάζουν με την απρόσμενη επίσκεψη της αποξενωμένης βαφτιστήρας του Χέλενα Σο (Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ), η οποία αναζητά ένα ανεκτίμητο αρχαίο εύρημα που είχε εμπιστευτεί ο πατέρας της στον Ιντι πριν χρόνια. Πρόκειται για τον δίσκο του πεπρωμένου, έναν μηχανισμό του Αρχιμήδη που μπορεί να αλλάξει την ιστορία.

Ως έμπειρη απατεώνισσα, η Χέλενα κλέβει τον μηχανισμό και αποχωρεί γρήγορα από τη χώρα για να το πουλήσει σε όποιον προσφέρει τα περισσότερα χρήματα. Μην έχοντας άλλη επιλογή από το να την κυνηγήσει, ο Indy ξεκινάει μία τελευταία επική διαδρομή. Εντωμεταξύ, ο παλιός εχθρός του Ιντι, ο πρώην Ναζί Γιούργκεν Βόλερ (Μαντς Μίκελσεν), έχει τα δικά του τρομαχτικά σχέδια για τον μηχανισμό με σκοπό να αλλάξει τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας.