Στον πολύχρωμο κόσμο του Γουές Αντερσον

Εχει μεταφέρει τον θεατή σε ξεχωριστές και πολύχρωμες τοποθεσίες μέσα από τα έργα του: από τη φανταστική χώρα της Δημοκρατίας της Ζουμπρόβσκα στην ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest» μέχρι τον βυθό της θάλασσας στα φιλμ «The Life Aquatic with Steve Zissou» και «Isle of Dogs».

Ο Γουές Αντερσον ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο στιλ του σινεμά που δημιουργεί όπως τα στυλιζαρισμένα κάδρα που μοιάζουν με αφίσες, τα παστέλ χρώματα, η vintage ατμόφαιρα, οι γρήγοροι και «κοφτοί» διάλογοι, το καστ από πρωτοκλασάτους ηθοποιούς. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης ακολουθεί την ίδια συνταγή και στην νέα του ταινία «Asteroid City», στην οποία παρακολουθούμε τη δημιουργία μιας θεατρικής παραγωγής χωρισμένη σε πράξεις και σκηνές οι οποίες παρουσιάζονται στον θεατή με τη μορφή ενός κινηματογραφικού έργου.

Η υπόθεση της ταινίας έχει ως εξής: Ενα Σαββατοκύριακο του 1955 κάπου στην έρημο των νοτιοδυτικών ΗΠΑ, στην Asteroid City, γνωστή για έναν γιγάντιο κρατήρα από μετεωρίτη και ένα παρατηρητήριο ουράνιων σωμάτων, στρατός και αστρονόμοι υποδέχονται πέντε νεαρούς βραβευμένους εφευρέτες.

Οχι πολύ μακριά, πέρα από τους λόφους, διακρίνονται «μανιτάρια» από ατομικές δοκιμές.

Αυτό που ξεκινάει ως ένας φόρος τιμής στα επιτεύγματα των νεαρών αστεροσκόπων θα εξελιχθεί στην υποδοχή ενός απρόσμενου εξωγήινου επισκέπτη. Η Asteroid City βρίσκεται αποκλεισμένη και ο στρατός ανακοινώνει μία επίσημη ιστορία συγκάλυψης. Ομως, οι πολύ ώριμες για την ηλικία τους ιδιοφυίες έχουν ένα σχέδιο ώστε τα πραγματικά συμβάντα να διαρρεύσουν στον υπόλοιπο κόσμο.

Στη διάρκεια των τελευταίων 27 χρόνων, ο υποψήφιος με Οσκαρ κινηματογραφιστής έχει γυρίσει ταινίες για δυσλειτουργικές οικογένειες, ένα νησί από αδέσποτα σκυλιά, ερωτευμένα παιδιά, έναν περιπετειώδη αχθοφόρο σε ξενοδοχείο και άλλους «χρωματιστούς» χαρακτήρες.

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Asteroid City» στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer, μια λίστα με τις πιο αγαπητές ταινίες του Αντερσον.

Υδάτινες Ιστορίες – «The Life Aquatic with Steve Zissou» (2004)

Ο Μπιλ Μάρεϊ υποδύεται τον Στιβ Ζίσου, έναν διάσημο ωκεανογράφο και ντοκιμαντερίστα που παραπέμπει στον Ζακ Κουστό. Ο Ζίσου αναζητά τον καρχαρία που κάποτε σκότωσε τον καλύτερό του φίλο, αλλά σε αυτή την αποστολή δεν είναι μόνος. Στο κατάστρωμα του πλοίου βρίσκεται η πρώην σύζυγός του, η μια έγκυος ρεπόρτερ (Κέιτ Μπλάνσετ) και έναν άνδρα ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος του (Οουεν Γουίλσον).

Το νησί των σκύλων – «Isle of Dogs» (2018)

Σε αυτή την stop-motion (τεχνική καρέ – καρέ) κωμωδία κινουμένων σχεδίων, ο Αντερσον αποτίει φόρο τιμής στον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη δύσκολη φύση των αουτσάιντερ. Ο δήμαρχος του Μεγκασάκι αποφασίσει, με την αιτιολογία ότι διαδίδονται ασθένειες, την εξόριση όλων των σκυλιών της πόλης. Τότε ο μικρός Ατάρι θα ξεκινήσει μια αναζήτηση του αγαπημένου του τετράποδου.

Ο Ερωτας του Φεγγαριού – «Moonrise Kingdom» (2012)

Μια ιστορία ενηλικίωσης και αγάπης που διαδραματίζεται το 1965. Δύο 12χρονα παιδιά – ένας μοναχικός πρόσκοπος και ένα ζωηρό κορίτσι – ερωτεύονται και αποφασίζουν να το σκάσουν από την παραθαλάσσια πόλη της Νέας Αγγλίας όπου ζουν, με σκοπό να προκαλέσουν ταραχή στους γονείς τους και την κοινότητα. Στην αναζήτηση, συμβάλλουν και οι τοπικές αρχές.

Οικογένεια Τενενμπάουμ – «The Royal Tenenbaums» (2001)

Οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Μπεν Στίλερ και Λουκ Γουίλσον πρωταγωνιστούν ως τα ιδιοφυή αδέρφια τα οποία αποκτούν δόξα αλλά η ενηλικίωσή τους είναι «άτονη». Ο Τζιν Χακμαν υποδύεται ως ο εν διαστάσει πατέρας τους ο οποίος πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο. Πρόκειται για μια ταινία που συνδυάζει τα στοιχεία του δράματος, της κωμωδίας και της ειρωνίας με ιδιαίτερο τρόπο. Για πολλούς, αυτή είναι η πρώτη ταινία που έκανε τον Αντερσον διάσημο στο ευρύτερο κοινό.

Ο Απίθανος κύριος Φοξ – «Fantastic Mr. Fox» (2009)

Η πρώτη προσπάθεια του Αντερσον στο stop-motion είναι το animated αριστούργημά του «Ο Απίθανος κύριος Φοξ». Στη φωνή της αλεπούς ακούμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο κύριος Φοξ κλέβει τοπικά τρόφιμα και προϊόντα ώστε να ταϊσει την οικογένειά του (συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Φοξ, στη φωνή της οποίας ακούμε τη Μέριλ Στριπ). Ωστόσο, η σύγκρουση με τρεις αγρότες θέτει σε κίνδυνο τους φίλους και την οικογένειά του.

Ξενοδοχείο Grand Budapest – «The Grand Budapest Hotel» (2014)

Πρόκειται για την πιο πολύπλευρη ταινία του σκηνοθέτη, ένα διαμάντι που συνδυάζει την κωμωδία με την περιπέτεια, το μυστήριο, τη δράση, το δράμα, θέματα όπως ο πόλεμος και η φιλία.

Τη δεκαετία του 1930, ο Ζίρο, ένας αχθοφόρος που μόλις έχει προσληφθεί σε δημοφιλές Ευρωπαϊκό ξενοδοχείο ο οποίος συνεργάζεται με τον θυρωρό για να αποδείξει την αθωότητα του θυρωρού που έχει κατηγορηθεί για φόνο. Ο Ζίρο ερωτεύεται την ευγενική αρτοποιό σε μια τρελή ιστορία που περιλαμβάνει έναν σπάνιο πίνακα της Αναγέννησης και την άνοδο μιας φασιστικής Αυτοκρατορίας.

Ο Αρχάριος – «Rushmore» (1998)

Το ντεμπούτο του Γουες Αντερσον στο σινεμά. Η ιστορία ενηλικίωσης αφορά τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζέισον Σουόρτσμαν, έναν ιδιότυπο έφηβο ο οποίος κάνει παρέα με έναν εύπορο επιχειρηματία (Μπιλ Μάρεϊ). Ωστόσο οι δυό τους γίνονται αντίπαλοι και εμπλέκονται σε κάποια μεγάλα καμώματα.

Η Γαλλική Αποστολή – «The French Dispatch» (2021)

Μια ωδή στο Νέο Κύμα και τους δημοσιογράφους, η ιστορία ακολουθεί τρία αφιερώματα σε περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενός επαναστάτη μαθητή κι ενός φυλακισμένου ζωγράφου. Κι ενώ δεν εμφανίζεται για πολλή ώρα στην ταινία, ο Μπιλ Μάρεϊ είναι η «καρδιά» του φιλμ καθώς υποδύεται τον αρχισυντάκτη της Γαλλικής Αποστολής.

Με πληροφορίες από το USA Today