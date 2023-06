Νόλαν για «Oppenheimer»: Ο κόσμος φεύγει από την αίθουσα συντετριμμένος – Είναι ταινία τρόμου

Ο Κρίστοφερ Νόλαν προειδοποιεί όποιον θα αγοράσει εισιτήρια για να παρακολουθήσει τη νέα του ταινία «Oppenheimer». Το φιλμ πιθανόν να τους «καταστρέψει» συναισθηματικά.

Μιλώντας στο περιοδικό Wired, ο Νόλαν είπε ότι κάποιοι θεατές που είδαν την ταινία νωρίτερα είχαν μια παράξενη αντίδραση. «Μερικοί φεύγουν εντελώς συντετριμμένοι. Δεν μπορούν να μιλήσουν. Υπάρχει το στοιχείο του τρόμου στην ιστορία. Αλλά η αγάπη των χαρακτήρων, η αγάπη για τις σχέσεις είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε ταινία έχω γυρίσει στην καριέρα μου».

Η ιστορία, η οποία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθεί τη ζωή του φυσικού Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (Κίλιαν Μέρφι) ή αλλιώς του «πατέρα της ατομικής βόμβας». Ο Οπενχάιμερ ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα του Σχεδίου Μανχάταν, της προσπάθειας κατασκευής του πρώτου πυρηνικού όπλου στο εργαστήριο Λος Αλαμος στο Νέο Μεξικό.

Στη συνέχεια ο Νόλαν πρόσθεσε: «Είναι μια έντονη εμπειρία, επειδή έχουμε μια έντονη ιστορία. Πρόσφατα, εδειξα την ταινία σε έναν κινηματογραφιστή ο οποίος τη χαρακτήρισε ως φιλμ τρόμου. Δεν διαφωνώ». Και συμπλήρωσε: «Η ιστορία του Οπενχάιμερ είναι γεμάτη από απίθανα ηθικά διλήμματα, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Μόνο δύσκολα ερωτήματα και αυτό είναι που κάνει την ιστορία τόσο συναρπαστική (…) ήταν απαραίτητα τα ερωτήματα που θα προκαλέσει η ιστορία στους θεατές και θα δημιουργήσουν διάλογο».

Ενας από τους θαυμαστές του Οπενχάιμερ ο οποίος παρακολούθησε το φιλμ τον Ιούλιο είναι ο ιστορικός Κάι Μπερντ. Ο Μπερντ συμμετείχε στη συγγραφή της βιογραφίας με τίτλο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer». Αργότερα ο Νόλαν μετέφερε το βιβλίο στη μεγάλη οθόνη.

«Αυτή τη στιγμή είμαι συγκλονισμένος και προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που είδα. Νομίζω ότι θα είναι ένα καταπληκτικό καλλιτεχνικό επίτευγμα και ελπίζω ότι θα προκαλέσει συζήτηση σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα θέματα για τα οποία ο Οπενχάιμερ ήθελε να μιλήσει: για τον Μακαρθισμό, το τι σημαίνει να είσαι πατριώτης και ποιος είναι ο ρόλος για έναν επιστήμονα σε μια κοινωνία γεμάτη τεχνολογία και επιστήμη, να μιλάει για δημόσια ζητήματα».

Οπως και στις προηγούμενες του κινηματογραφικές δουλειές, έτσι και εδώ ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ειδικά εφέ για να κάνει την αναπαράσταση πιο ρεαλιστική. Ο ίδιος εξήγησε ότι απέφυγε τη χρήση CGI για την πυρηνική έκρηξη. «Αναζητούσαμε τρόπους για το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά από τα οπτικά στοιχεία του φιλμ πρακτικά, από την αναπαράσταση της κβαντικής δυναμικής και της κβαντικής φυσικής μέχρι την ίδια την πυρηνική δοκιμή Τρίνιτυ (κωδική ονομασία της πρώτης έκρηξης πυρινικού όπλου) και τη δημιουργία του εργαστηρίου Λος Αλαμος».

Εκτός από τον Μέρφι, στο «Oppenheimer» συμμετέχουν και οι: Εμιλι Μπλαντ (Κίτι Οπενχάιμερ), Μάτ Ντέιμον (υποστράτηγος Λέσλι Ρίτσαρντ Γκρόουβς Τζ.), Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Λιούις Στράους, Τζακ Κουέιντ ως Ρίτσαρντ Φέινμαν, Γκάρι Ολντμαν ως Πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν κ.α.

Με πληροφορίες από το Variety, το Mashable