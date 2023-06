Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Αλαν Αρκιν

Ο πολυτάλαντος και ιδιαίτερα δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός, Αλαν Αρκιν, που έγινε γνωστός τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους και που κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία «Little Miss Sunshine» του 2006, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανέφερε σήμερα το Variety, επικαλούμενο ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Aρκιν είχε αποσπάσει την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την κωμωδία «The Russians Are Coming! the Russians Are Coming!», ενώ μια από τις πιο εμβληματικές και αξέχαστες ερμηνείες του συναντά κανείς στο «Catch 22» (1970) του Mάικ Νίκολς.

Με την ερμηνεία του στην ταινία «Ο πόνος της σιωπής» (1968), κέρδισε τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ ήταν επίσης υποψήφιος για το βραβείο του Β’ Ανδρικού ρόλου το 2013, για τη συμμετοχή του στην ταινία «Επιχείρηση Argo» του Μπεν Αφλεκ.

Το 1976, ο Αρκιν υποδύθηκε τον Σίγκμουντ Φρόιντ στο φιλμ του Χέρμπερτ Ρος, «The Seven-Per-Cent Solution», δίπλα σε ένα κορυφαίο καστ ηθοποιών που περιλάμβανε τους Ρόμπερτ Ντιβάλ, Λόρενς Ολίβιε και Βανέσα Ρέντγκρειβ.

Κατά τη διετία 2018 – 2019 πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή κωμική σειρά του Netflix, «Μέθοδος Κομίνσκι», η οποία τον συνέστησε στο νεότερο ηλικιακά κοινό.

Με πληροφορίες από Variety