«How do you live»: Στους κινηματογράφους ο νέος Μιγιαζάκι – Χωρίς τρέιλερ και σποτ το νέο άνιμε

Για τους κινηματογραφόφιλους που λατρεύουν τον Χαγιάο Μιγιαζάκι, η σημερινή είναι μια σπουδαία ημέρα καθώς ο διάσημος Ιάπωνας κινηματογραφιστής κυκλοφορεί τη νέα του, κατά τα λεγόμενά του τελευταία, ταινία.

Το How Do You Live (Kimitachi wa Do Ikiru ka) οφείλει τον τίτλο του στο μυθιστόρημα του Γκενζαμπούρο Γιοσίνο του 1937, αν και η πλοκή είναι γραμμένη αποκλειστικά και μόνο από τον Μιγιαζάκι.

Η πλοκή

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ιαπωνία του Β’Παγκοσμίου Πολέμου και έχει πρωταγωνιστή τον μικρό Μαχίτο που χάνει τη μαμά του σε μια φωτιά.

Λίγο αργότερα, ο πατέρας του, εργαζόμενος σε εργοστάσιο κατασκευής πολεμικών αεροσκαφών, παντρεύεται τη μικρότερη αδερφή της πρώην συζύγου του, Νατσούκο και μετακομίζει με την οικογένειά του στο μεγάλο πατρικό της νέας συζύγου του, στην επαρχία.

Ο Μαχίτο δυσανασχετεί με τη νέα του μαμά. Περιφέρεται στην εξοχή, εξερευνώντας την περιοχή γύρω από το νέο σπίτι όπου τελικά ανακαλύπτει ένα μυστηριώδη πύργο, στον οποίο τον έχουν προειδοποιήσει να μην μπει.

Συναντά επίσης έναν γκρίζο ερωδιό που μιλά, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η μητέρα του Μαχίτο είναι στην πραγματικότητα ζωντανή και βρίσκεται στον πύργο περιμένοντας κάποιον να τη σώσει. Ο Μαχίτο αρχικά δεν πιστεύει τον ερωδιό, αλλά όταν η μητριά του εξαφανίζεται μια μέρα, αποφασίζει να μπει στον πύργο για να τη σώσει.

Η ταινία βρίθει από όλες εκείνες τις χαρακτηριστικές ιδιορρυθμίες και ανησυχίες του Μιγιαζάκι – από τα χαριτωμένα, απόκοσμα πλάσματά του, τις αέρινες περιπέτειες που αψηφούν τη βαρύτητα, τη ζωηρή απεικόνιση της φύσης και των εγκόσμιων, έως τους τολμηρούς, ανιδιοτελείς, γεμάτους αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση πρωταγωνιστές του. Και φυσικά, και σ’αυτήν την περίπτωση, τα καρέ αυτού του φιλμ είναι κυρίως ζωγραφισμένα στο χέρι.

Θεματικά, όπως και στις ταινίες «Κίκι: Η μικρή μαγισσούλα» και «Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων», το How Do You Live είναι κι αυτό μια ιστορία ενηλικίωσης στην οποία ένα παιδί, ο μικρός Μαχίτο εν προκειμένω, πρέπει να ξεπεράσει τον παιδικό εγωισμό του και να μάθει να ζει με και για τους άλλους.

Χωρίς τρέιλερ και διαφημίσεις

Το How Do You Live έχει βιογραφικά στοιχεία του ίδιου του Μιγιαζάκι καθώς ο πατέρας του, όπως κι εκείνος του Μαχίτο, δούλευε σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων για πολεμικά αεροσκάφη, ενώ και η δική του οικογένεια είχε μετακομίσει από την πόλη στην επαρχία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, και ο Μιγιαζάκι είχε μεγάλο δέσιμο με τη μητέρα του η οποία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, έχει επηρεάσει βαθιά το έργο του, εμπνέοντας πολλούς ισχυρούς γυναικείους χαρακτήρες.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς για ένα έργο του συγκεκριμένου σκηνοθέτη που έχει εμπνεύσει γενιές συναδέλφων του και διατηρεί «στρατιές» φανατικών θαυμαστών σε όλο τον κόσμο, το How Do You Live δεν προωθήθηκε καθόλου. Δεν υπήρξαν τρέιλερ, τίζερ ή τηλεοπτικά σποτ, παρά μόνο μια και μόνη αινιγματική αφίσα που προανήγγειλε την κυκλοφορία της ταινίας.

Η αντί-PR αυτή προώθηση κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Επρόκειτο για μια σκόπιμη στρατηγική από τον Τόσιο Σουζούκι, πρόεδρο του Στούντιο Τζίμπλι (Studio Ghibli, τα στούντιο παραγωγής όλων των ταινιών του Μιγιαζάκι) που, όπως είχε πει σε ιαπωνικό περιοδικό προ ενός μήνα «Θεωρώ πως δημοσιεύοντας τόση πληροφορία προκαταβολικά, θα μειώσει το ενδιαφέρον του κοινού».

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο, σήμερα 82χρονος, Μιγιαζάκι έχει προαναγγείλει τη «συνταξιοδότησή» του ουκ ολίγες φορές. Η τελευταία ήταν το 1013 μετά την πρεμιέρα του The Wind Rises. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά ο ίδιος αθέτησε την προαναγγελία του, αρχίζοντας την παραγωγή του νέου άνιμε, το οποίο χρειάστηκε επτά χρόνια δουλειάς για να ολοκληρωθεί.

Πηγή: BBC