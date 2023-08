«Παγώνουν» τα σχέδια για την κυκλοφορία του «Wonder Woman 3»

Θα κυκλοφορήσει τρίτη ταινία της «Wonder Woman» από τα στούντιο της Warner Bros και DC; Μάλλον όχι.

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις της Γκαλ Γκαντότ ότι οι επικεφαλής της DC Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν της είπαν για ανάπτυξη ενός τρίτου φιλμ, πηγές με γνώσεις επί του θέματος αναφέρουν στον ιστότοπο Variety ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με τις πηγές, μια τρίτη ταινία «Wonder Woman» δεν βρίσκεται «στα σκαριά», ούτε οι Γκαν και Σάφραν σχεδιάζουν κάποιο νέο πρότζεκτ για το σύμπαν της DC. Πρόσφατα ανακοίνωσαν τη δημιουργία της σειράς «Paradise Lost» που θα προβληθεί στην πλατφόρμα Max.

Σε συνέντευξή της στο ComicBook, η Γκαντότ είπε ότι η Wonder Woman μπορεί να μην είναι νεκρή. «Αγαπώ να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι τόσο κοντά στην καρδιά μου. Από ότι ακούω από τον Τζέιμς και τον Πίτερ, θα συνεργαστούμε για το τρίτο κεφάλαιο της ιστορίας».

Ο χαρακτήρας της Wonder Woman εμφανίστηκε στην ταινία «Batman v Superman: Dawn of Justice» πριν πρωταγωνιστήσει στα φιλμ «Wonder Woman» και «Wonder Woman 1984». Τη Wonder Woman παρακολουθήσαμε επίσης στις ταινίες «Justice League» και «Shazam! Fury of the Gods», σε σκηνοθεσία Πάτι Τζένκινς.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, κυκλοφόρησε η είδηση μη υλοποίησης του «Wonder Woman 3». Η Τζένκινς αποχώρησε από το πρότζεκτ. Αυτό συνέβη λίγο μετά την ηγεσία του σύμπαντος της DC από τους Γκαν και Σάφραν, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι η Τζένκινς αρνήθηκε κάθε αλλαγή που θα χρειαζόταν στην ταινία ώστε να ταιριάζει με την DC των Γκαν και Σάφραν.

Με πληροφορίες από το Variety