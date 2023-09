Η Μεγκ Ράιαν επιστρέφει στις ρομαντικές κωμωδίες με νέα ταινία

Υπήρξε η ηθοποιός που «εκτόξευσε» τη ρομαντική κομεντί (rom com) ψηλά, τη δεκαετία του 1990. Τώρα, η Μεγκ Ράιαν επαναφέρει το κινηματογραφικό είδος με μια «συνταγή» που θυμίζει παλαιότερες εποχές.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ίδια είναι σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης του νέου φιλμ «What Happens Later» στο οποίο συμμετέχει και ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι («The X – Files», «Californication»).

Το τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε. Η ιστορία ακολουθεί δύο πρώην εραστές οι οποίοι σμίγουν ξανά όταν περνούν μια ολόκληρη νύχτα σε αεροδρόμιο. Καθώς αρχίζουν να θυμούνται παλιές ιστορίες, συζητούν τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα και πώς θα έμοιαζε το μέλλον για τους δύο.

Η Ράιαν, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις ταινίες «Οταν Ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» και «Αγρυπνος στο Σιάτλ», μίλησε πρόσφατα για το καινούργιο της εγχείρημα σε συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε πριν τις απεργίες των σωματείων ηθοποιών και σεναριογράφων. Οπως δήλωσε η ίδια, το «What Happens Later» είναι «άκρως ρομαντικό και αισθησιακό».

«Μερικές φορές η ερώτηση είναι: Θα προχωρήσει η σχέση; Θα χωρίσουν; Γι’ αυτό το λόγο, η ταινία αυτή εξελίσσει λιγάκι το είδος των rom-coms με την έννοια ότι μιλά για τις σχέσεις μεγαλύτερων – ηλικιακή – ανθρώπων».

Και εξήγησε: «Σχετίζεται με τις ταινίες από το 1940, όπως το “Bringing Up Baby” όσον αφορά τις κουβέντες, τον ρυθμό της ζωής αλλά και την κινηματογράφηση που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες. Η (δημοσιογράφος, σεναριογράφος και κινηματογραφίστρια) Νόρα Εφρον έλεγε ότι οι ρομαντικές κομεντί ήταν ένα σύστημα ώστε να σχολιαστούν οι εποχές και αυτό είναι που κάνουμε σε αυτό το φιλμ».

Η ίδια αναφέρει ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται είναι «σκεπτικιστής» με θετική ενέργεια, σε αντίθεση με αυτόν του Ντουκόβνι. «Αυτού του είδους οι rom-coms λειτουργούν καλύτερα όταν δύο χαρακτήρες είναι αντίθετοι αλλά έχουν χιούμορ, μπορούν να συζητήσουν. Ηταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω των Ντέιβιντ να ενσαρκώνει κάποιον που είναι αντίθετος από εκείνον».

Το «What Happens Later» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2023.

Με πληροφορίες από το Digital Spy