«Mamma Mia»: Τα σενάρια επιστροφής της Μέριλ Στριπ σε μια τρίτη ταινία

Από το 2018 και την κυκλοφορία της ταινίας «Mamma Mia: Here We Go Again», οι θαυμαστές της ιστορίας και της μουσικής των ABBA, ζητούν να γυριστεί τρίτη ταινία «Mamma Mia» με τους αγαπημένους τους χαρακτήρες να επιστρέφουν. Ολους εκτός από αυτόν της Ντόνα, η οποία θα ήταν αδύνατον να εμφανιστεί κατά κάποιο τρόπο σε περίπτωση μιας νέας παραγωγής λόγων των εξελίξεων της δεύτερης ταινίας: η Ντόνα έχει πεθάνει.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να ξαναδούμε τον χαρακτήρα είναι πολλές. Η Μέριλ Στριπ, η οποία υποδύθηκε την Ντόνα στις δύο προηγούμενες ταινίες, δήλωσε στην αμερικανική έκδοση της Vogue ότι «αν υπήρχαν σχέδια “μετενσάρκωσης” του χαρακτήρα, θα ήθελε να συμμετάσχει στο τρίτο “Mamma Mia”». Η πολυβραβευμένη ηθοποιός, είπε συγκεκριμένα: «Είμαι έτοιμη για τα πάντα. Αν υπάρχει μια ιδέα που θα με ενθουσιάσει, τότε θα είμαι εκεί. Αν όχι μετενσάρκωση, θα μπορούσε να έχει τη μορφή σαπουνόπερας όπου η Ντόνα επιστρέφει και αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα, εκείνη που πέθανε ήταν η δίδυμη αδερφή της».

Σεναριακά, υπάρχουν πολλά κενά στην πλοκή που χρειάζονται εξήγηση και θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν την Στριπ. Οπως για παράδειγμα τι απέγινε η νεαρή Ντόνα (στη δεύτερη ταινία την υποδύθηκε η Λίλι Τζέιμς), πώς μεγάλωσε μόνη την κόρη της και τι συνέβη στην Ντόνα και τον Σαμ μετά την πρώτη ταινία.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα ικανοποιητικό φινάλε σε αυτούς τους χαρακτήρες. Οι οδύσσειές τους, τους οδηγούν πίσω στο νησί επειδή εκεί είναι που θέλουν να βρεθούν όλοι στην τρίτη ηλικία», δήλωσε η παραγωγός Τζούντι Κρέιμερ στο εκτενές αφιέρωμα που έκανε η Vogue στο «Mammia Mia» ως συνολικό έργο.

Η Κρέιμερ – μεταξύ άλλων – ανέφερε ότι έμεινε έκπληκτη από το πόσο ενόχλησε τους θαυμαστές το γεγονός ότι ο χαρακτήρες της Ντόνα είχε πεθάνει στη δεύτερη ταινία και επομένως η Στριπ συμμετείχε παρά ελάχιστα.

«Η Μέριλ ήταν διστακτική για το αν θα επέστρεφε στη συνέχεια της ιστορίας επειδή συνήθως δεν κάνει σίκουελ. Αλλά ξέρω ότι της άρεσε που ήρθε και γύρισε κάποιες σκηνές για το “Here We Go Again”», εξήγησε η παραγωγός. «Αισθάνθηκε την αγάπη προς το πρόσωπό της και τη χαρά της επανένωσης με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που την έβαλε σε σκέψεις και δηλώνει πρόθυμη στην ιδέα ενός τρίτου φιλμ».

Με πληροφορίες από τη Vogue, το Radio Times