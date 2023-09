Τα θρυλικά σούπερμοντελ των 90s επιστρέφουν

Φωτογραφίσεις για εξώφυλλα περιοδικών, απανωτές εμφανίσεις στην πασαρέλα, γυρίσματα για διαφημιστικά σποτ κορυφαίων οίκων μόδας. Τα «χρυσά κορίτσια» του μόντελινγκ της δεκαετίας του ′90 τα συναντούσες παντού. Στα billboards, στα βιντεοκλίπ διάσημων τραγουδιστών, ακόμη και σε αφίσες που στόλιζαν τοίχους δωματίων.

«Βλέπεις μια φωτογραφία και νιώθεις σαν να μας γνωρίζεις». Είναι μία από τις ατάκες της Ναόμι Κάμπελ στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «The Super Models», που είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα της Apple TV+. Η ίδια αναφέρεται στα σούπερμοντελ του 1990, που θέσπισαν τους δικούς τους κανόνες γύρω από τη «μόδα» καθιερώνοντας άγνωστα μέχρι τότε look.

Το πρότζεκτ των τεσσάρων επεισοδίων εστιάζει στην καθημερινότητά τους πίσω από τη λάμψη αυτής της εποχής. Μια λάμψη τόσο μεγάλη που πολλές φορές όμως δεν ήταν σε αντιστοιχία με την πραγματική ζωή των γυναικών αυτών όταν έσβηναν τα φώτα και κατέβαιναν από την πασαρέλα.

Πρωταγωνίστριες του φιλμ είναι οι Ναόμι Κάμπελ, Λίντα Εβαντζελίστα, Σίντι Κρόφορντ και Κρίστι Τέρλινγκτον – οι «Big 4» όπως τις αποκαλούσαν. Μοντέλα που είχαν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονταν ώστε να φέρουν την επανάσταση στον χώρο: έμφυτη αυτοπεποίθηση, γοητεία και ομορφιά. Για τους παραπάνω λόγους, η τετράδα αυτή έγινε γνωστή και ως «Οι Αυθεντικές Influencers» («The Original Influencers»). Κι αυτό επειδή, αν και δεν είχαν ως όπλο το διαδίκτυο και τα social media, κατάφεραν να παρουσιάσουν έναν καινούργιο κόσμο που μέχρι εκείνη τη στιγμή ελάχιστοι γνώριζαν.

Χάρη στις τέσσερις γυναίκες, η βιομηχανία του μόντελινγκ έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας, ένας πυλώνας της mainstream ψυχαγωγίας όπως ήταν ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική. «Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις ακριβώς. Η ενέργεια, η αύρα… τα σούπερμοντελ είχαν έντονη προσωπικότητα», λέει στην «Κ» η Ελις Κις, δημοσιογράφος και fashion features director στη Vogue Greece. Η κ. Κις τις έχει παρακολουθήσει ξεχωριστά στα σόου και αναφέρει ότι «ο αντίκτυπος που είχαν αυτές οι γυναίκες περνούσε στον κλάδο των σελέμπριτι και αυτού που ονομάστηκε σούπερμοντελ». Ορος που προέκυψε μετά την πολυσυζητημένη εμφάνιση των τεσσάρων τους στο βιντεοκλίπ του Τζορτζ Μάικλ για το τραγούδι «Freedom» – και από τότε έγινε ένας από τους αγαπημένους των μίντια. «Αυτό που ακολούθησε ήταν μία τρέλα. Δεν ήμασταν οι Beatles», δήλωσε η Εβαντζελίστα σε πρόσφατη συνέντευξή της στην αμερικανική Vogue. Ολες τους κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη δόξα.

Το «The Super Models» σε σκηνοθεσία των –βραβευμένων με Οσκαρ– Ρότζερ Ρος Γουίλιαμς και Λαρίσα Μπιλς, καταγράφει τη ζωή των Κάμπελ, Εβαντζελίστα, Κρόφορντ και Τέρλινγκτον από τις πρώτες τους συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, όπου έγιναν αχώριστες, μέχρι την κορυφή του κόσμου και την πορεία τους 30 χρόνια μετά.

Ηταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όταν οι –τότε– έφηβες άρχισαν να διαμορφώνουν το πρότυπο του μοντέλου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή. Ο σπάνιος συνδυασμός φωτογένειας, ενστικτώδους στιλ, έντονης περιέργειας και αντισυμβατικού ήθους δουλειάς που καθόριζε την ταυτότητά τους, έκανε τη βιομηχανία να αλλάξει.

Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στον κλάδο ήταν το 1988, όταν ο Πίτερ Λίντμπεργκ φωτογράφισε στην παραλία Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια μια ομάδα από ανερχόμενα μοντέλα. Η ασπρόμαυρη εικόνα με τα έξι κορίτσια που γελούν φορώντας μόνο λευκά πουκάμισα έχει γράψει ιστορία.

Ακολούθησε μια αξιοζήλευτη καριέρα γεμάτη πρόβες, ταξίδια, φαντασμαγορικά πάρτι, συναντήσεις και συνεργασίες με τους καλύτερους σχεδιαστές, συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα και πολλές εκδηλώσεις. Οσοι τις παρακολουθούσαν στενά, ανυπομονούσαν για το επόμενό τους βήμα. Κι αυτό στο οποίο συμφωνούσαν όλοι ήταν ότι εκείνες είχαν εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από σούπερμοντελ, ήταν σταρ.

