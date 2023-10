Πέθανε ο Μπερτ Γιάνγκ, ο Πόλι στις ταινίες «Rocky»

Ο Μπερτ Γιάνγκ, ο – υποψήφιος για Οσκαρ – ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του καλύτερου φίλου του Ρόκι Μπαλμπόα, Πόλι, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Γιάνγκ άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Οκτωβρίου στο Λος Αντζελες, όπως δήλωσε η κόρη του Αν στους New York Times. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Γεννημένος ως Τζέραλντ Τομάσο ΝτεΛουίζ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ο ηθοποιός και σεναριογράφος υπηρέτησε στο Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 1950 και στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Υποκριτικής του σκηνοθέτη Λι Στράσμπεργκ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υποδύθηκε κυρίως «σκληρούς» και Ιταλοαμερικανούς χαρακτήρες στην τηλεόραση αλλά και τον κινηματογράφο.

Ομως ο ρόλος για τον οποίο θα τον θυμούνται ήταν αυτός του Πόλι Πενίνο στην ταινία «Rocky» του 1976. Εκεί ενσάρκωσε τον αλκοολικό φίλο του Ρόκι Μπαλμπόα (Σιλβέστερ Σταλόνε). Ο Σταλόνε απέτισε την Τετάρτη φόρο τιμής στον πρώην συμπρωταγωνιστή του, αναφέροντας ότι ο Γιάνγκ ήταν ένας «σημαντικός φίλος».

«Ησουν ένας απίστευτος άνθρωπος και καλλιτέχνης, θα λείψεις πολύ και σε εμένα αλλά και στον κόσμο», έγραψε στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Ο ρόλος του Πόλι, ο οποίος ήταν και αδερφός της μετέπειτα συζύγου του Ρόκι, χάρισε στον Γιάνγκ υποψηφιότητα για Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Η αρχική ταινία Ρόκι, συγκέντρωσε συνολικά 10 υποψηφιότητες Οσκαρ και κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Ταινίας.

Ο Γιάνγκ επέστρεψε στον ρόλο του Πόλι και για τα έξι πρωτότυπα σίκουελ του «Rocky». Αλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε είναι οι «Chinatown», «The Pope of Greenwich Village» και «Once Upon a Time in America». Επιπλέον, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές, από το «M*A*S*H» και το «The Rockford Files» μέχρι το «Law & Order».

Τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν με τη ζωγραφική, με έργα του να φιλοξενούνται σε γκαλερί όλου του κόσμου.

Με πληροφορίες από το The Guardian