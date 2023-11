Οσκαρ 2024: Παρουσιαστής ο Τζίμι Κίμελ για τέταρτη φορά

Ο βραβευμένος με Emmy Τζίμι Κίμελ θα είναι για τέταρτη φορά ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής των βραβείων Οσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο διάσημο «Dolby Theatre» του Λος Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Η σύζυγος του παρουσιαστή Μόλι ΜακΝίρνι (Molly McNearney), υποψήφια για Emmy, θα επιστρέψει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός για δεύτερη συνεχή χρονιά.

I am enthused to announce that I am returning to host the #Oscars on Sunday March 10th. Please keep it between us, thanks. @TheAcademy pic.twitter.com/LtF7hFMV9L

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 15, 2023