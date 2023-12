Ο «Γουόνκα» στις αίθουσες – Δείτε αποκλειστικά στην «Κ» βίντεο από τα γυρίσματα

Ο «Γουόνκα», η πολυαναμενόμενη ταινία που αφηγείται πώς ο μεγαλύτερος εφευρέτης, μάγος και σοκολατοποιός του κόσμου εξελίχθηκε στον Γουίλι Γουόνκα που όλοι γνωρίζουμε, κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου, από την Tanweer.

Βασισμένη στο δημοφιλές βιβλίο «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» του Ρόαλντ Νταλ, η ιστορία παρουσιάζει το ταξίδι του νεαρού Γουίλι Γουόνκα, που υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ, στην πραγματοποίηση του μεγαλύτερού του ονείρου. Γεμάτος ιδέες, ο Γουόνκα θα αποδείξει ότι τα καλύτερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν με ένα όνειρο κι αν είσαι αρκετά τυχερός να τον συναντήσεις, τότε όλα είναι δυνατά.

«Είναι ένα πρότζεκτ που ονειρευόμουν εξ αρχής», δηλώνει ο Σαλαμέ για τον ρόλο του Γουόνκα στο βίντεο από τα γυρίσματα που πρώτο στην Ελλάδα παρουσιάζει το kathimerini.gr «Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να παίξω αυτόν τον ρόλο και να είμαι μέρος αυτής της ιστορίας. Είναι μια διασκεδαστική ταινία. Εχει να κάνει με το να φέρεις το φως σε έναν κόσμο που το χρειάζεται απεγνωσμένα. Θέλει να ενθαρρύνει το να κάνεις όνειρα και για μένα, αυτό αποτελεί τεράστια έμπνευση».

Το φιλμ, μία μεθυστική μείξη μαγείας, μουσικής, πανδαιμόνιου, συναισθήματος και χιούμορ, σκηνοθέτησε και έγραψε ο Πολ Κινγκ («Πάντινγκτον»). Στην παραγωγή συναντούμε τον Ντέιβιντ Χέιμαν («Χάρι Πότερ», «Gravity», «Φανταστικά Ζώα», «Πάντινγκτον»), την Αλεξάντρα Νταρμπισέρ («Πάντινγκτον», «Jurassic World: Κυριαρχία») και τον Λουκ Κέλι («Οι μάγισσες του Ρόαλντ Νταλ»).

Σύνοψη

Οταν ο αισιόδοξος και γεμάτος δέος Γουίλι Γουόνκα καταφθάνει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας, δεν έχει παρά μερικά κέρματα στην τσέπη του και ένα καπέλο γεμάτο όνειρα, συμπεριλαμβανομένου του να ανοίξει το δικό του μαγαζί με σοκολάτες πλάι στους σπουδαιότερους σοκολατοποιούς του κόσμου. Αλλά σε αυτή τη μεγαλοπρεπή, αν όχι ανελέητη, πόλη, τα ελάχιστα χρήματα του Γουίλι κάνουν φτερά γρήγορα, και καταλήγει σε ένα μονοπάτι γεμάτο κακουχίες καθώς αναγκάζεται να δουλέψει σαν σκλάβος σε ένα πλυσταριό. Το μέλλον του Γουίλι διαγράφεται δυσοίωνο, ωστόσο το φρόνημά του παραμένει ακμαιότατο, παρά το γεγονός ότι η σοκολατοποιία είναι ένας κλάδος πολύ πιο σκληρός από αυτό που φαίνεται και η ευφυΐα του δεν τυχαίνει θερμής υποδοχής από το αδίστακτο Καρτέλ της Σοκολάτας, που θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει την πελατεία δική του. Ομως, χάρη στη μοναδικότητά του και τις ιδιοφυείς ιδέες του και με τη βοήθεια μερικών εντυπωσιακών φίλων-ειδικά μιας πανέξυπνης ορφανής νεαρής που ακούει στο όνομα Νουντλ-ο Γουίλι είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να αξιοποιήσει τα ταλέντα και το πείσμα του για να εκπληρώσει το όνειρο του. Μέσα από τη μαγευτικά λαχταριστή, καμιά φορά επικίνδυνη, αισιόδοξη περιπέτεια που θα ακολουθήσει, ο Γουίλι ανακαλύπτει ότι, ενώ οι περισσότεροι στο διάβα του προτιμούν την απληστία από την καλοσύνη, κάθε εμπόδιο είναι για καλό… Το μόνο που χρειάζεται είναι αγνή φαντασία.

Δίπλα στον Σαλαμέ πρωταγωνιστούν η Κέιλα Λέιν (The Day Shall Come), ο βραβευμένος με Emmy και Peabody Κίγκαν-Μάικλ Κι (The Prom, Schmigadoon), ο Πάτερσον Τζόσεφ (Vigil, Noughts + Crosses), ο Ματ Λούκας (Πάντινγκτον, Little Britain), ο Μάθιου Μπέιντον (The Wrong Mans, Ghosts), η υποψήφια για Οσκαρ Σάλι Χόκινς (Η μορφή του νερού, ταινίες Πάντινγκτον, Spencer), ο Ρόουαν Ατκινσον (ταινίες Johnny English, ταινίες Mr. Bean), ο Τζιμ Κάρτερ (O πύργος του Ντάουντον), η βραβευμένη με Οσκαρ Ολίβια Κόλμαν (Η Ευνοούμενη)και ο Χιου Γκραντ (Πάντινγκτον 2, A Very English Scandal). Στην ταινία παίζουν επίσης οι Νατάσα Ρόθγουελ (The White Lotus, Insecure), Ριτς Φούλτσερ (Ιστορία Γάμου, Απογοήτευση), Ράκι Θάκρα (Σεξουαλική αγωγή, Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία), Τομ Ντέιβις (Πάντινγκτον 2, King Gary) και ο Κόμπνα Χόλντμπρουκ Σμιθ (Πάντινγκτον 2, Zack Snyder’s Justice League, Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει).

Συντελεστές

Σενάριο: Σάιμον Φάρναμπι, Πολ Κινγκ

Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ

Πρωταγωνιστούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Κέιλα Λέιν, Κίγκαν – Μάικλ Κι, Πάτερσον Τζόσεφ, Ματ Λούκας, Μάθιου Μπέιντον, Σάλι Χόκινς, Ρόουαν Άτκινσον, Τζιμ Κάρτερ, Ολίβια Κόλμαν, Χιου Γκραντ, Νατάσα Ρόθγουελ, Ριτς Φούλτσερ, Ράκι Θάκρα, Τομ Ντέιβις, Κόμπνα Χόλντμπρουκ Σμιθ

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Ορέστης Χαλκιάς, Πέγκυ Μανωλά, Μαριάνθη Σοντάκη, Κωνσταντίνος Λάγκος, Ντίνος Σούτης, Xρήστος Θάνος, Φώτης Πετρίδης, Γιώργος Νικόπουλος, Πέτρος Δαμουλής, Θάνος Λέκκας, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Αποστόλης Ψυχράμης, Βασίλης Παπαστάθης, Βάσια Ζαχαροπούλου, Κωνσταντίνος Νάνος

Παραγωγή: Ντέιβιντ Χέιμαν, Αλεξάντρα Νταρμπισέρ, Λουκ Κέλι

Executive producers: Μάικλ Σίγκελ, Κέιτ Ανταμς, Ρόζι Αλισον, Τιμ Γουελσπρίνγκ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Τσανγκ-Χουν Τσανγκ

Σκηνογραφία: Νέιθαν Κρόουλι

Κοστούμια: Λίντι Χέμινγκ

Μοντάζ: Μαρκ Εβερσον

Μουσική: Τζόμπι Τάλμποτ, Νιλ Χάνον

Ημερομηνία Εξόδου: 14 Δεκεμβρίου 2023

Διάρκεια: 1 ώρα και 53 λεπτά