Μαρκ Ντόντσον: «Σίγησε» η φωνή του Star Wars και των Gremlins

Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο Mαρκ Ντόντσον, ο ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρες ταινιών και σειρών επιστημονικής φαντασίας αλλά και βιντεοπαιχνιδιών που αγαπήθηκαν ευρέως από το κοινό.

Ο ηθοποιός του Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, βρισκόταν στην Ιντιάνα για το Horror Con, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή, όπως δήλωσε η κόρη του.

Mark Dodson has sadly passed away at the age of 64. Dodson voiced Salacious B. Crumb in Return of the Jedi and provided additional voices in Ewoks: The Battle for Endor and The Force Awakens. Dodson also voiced the Gremlins in Gremlins and Gremlins 2: The New Batch. pic.twitter.com/Li0B7yiY0M

— Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 3, 2024