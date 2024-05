Ο Αλ Πατσίνο «ξανασυστήνεται» ως μαφιόζος στα 84 του

Πέντε δεκαετίες μετά την ερμηνεία του ως Μάικλ Κορλεόνε στον θρυλικό «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα και έπειτα από μια θρυλική καριέρα στην οποία συχνά «φλέρταρε» με το γκανγκστερικό genre (βλ. «Scarface», «Irishman», ακόμη και το φετινό «Knox Goes Away» του Μάικλ Κλίτον), ο Αλ Πατσίνο ετοιμάζεται να συστηθεί εκ νέου ως μαφιόζος στην ταινία «Captivated».

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Deadline, ο Πατσίνο θα συμπρωταγωνιστήσει στο εν λόγω φιλμ μαζί με την Κέιτι Χολμς και τον Τόμπι Κέμπελ, ενώ η υπόθεση της ταινίας θα πραγματεύεται την περιβόητη αληθινή ιστορία απαγωγής του εγγονού του «πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο» Τζον Πολ Γκέτι.

Το ίδιο θέμα είχε μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη και ο Ρίντλεϊ Σκοτ το 2017 με την ταινία «All the Money in the World» την οποία όμως είχαν επισκιάσει το σκάνδαλο του Κέβιν Σπέισι και η αντικατάστασή του από τον Κρίστοφερ Πλάμερ, αλλά και η μάλλον χλιαρή υποδοχή της από κριτικούς και κοινό.

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή της ιστορίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα επικεντρώνεται στον Σάρο, ηγετική προσωπικότητα της μαφίας, τον οποίο θα υποδύονται σε διαφορετικές ηλικίες ο Κέμπελ και ο Πατσίνο.

Ο «Σάρο», κατά κόσμον Σαβέριο Μαμολίτι, συμμετείχε στην ομάδα που απήγαγε τον Τζον Πολ Γκέτι III, εγγονό του μεγιστάνα Τζον Πολ Γκέτι, στη Ρώμη το 1973. Ο πρεσβύτερος Γκέτι φέρεται να αρνούνταν να πληρώσει τα λύτρα καθώς πίστευε ότι ο εγγονός του είχε σκηνοθετήσει την απαγωγή του.

Με πληροφορίες από Deadline