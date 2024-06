«The Room Next Door»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την κυκλοφορία της πρώτης αγγλόφωνης μεγάλου μήκους ταινίας του θρυλικού Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Warner Bros φαίνεται πως λαμβάνει τα δικαιώματα της ταινίας σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Λατινική Αμερική και Ισπανία, ενώ η Sony Pictures Classics είναι αυτή που έχει αναλάβει τη διανομή της πολυαναμενόμενης ταινίας στις ΗΠΑ.

Julianne Moore, Tilda Swinton and John Turturro will star in Pedro Almodóvar’s first English-language feature THE ROOM NEXT DOOR, which will begin production in Madrid and New York later this year. https://t.co/kvV1YfrYJu pic.twitter.com/7SQtH94KGE

— Notebook (@mubinotebook) January 25, 2024