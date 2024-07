Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστέφει στη Marvel σε ανατρεπτικό ρόλο-έκπληξη

Από σούπερ ήρωας, σούπερ κακός! Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της «χρυσής» δεκαετίας της Marvel ως Iron Man / Τόνι Σταρκ, επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν του στούντιο, αυτή τη φορά ως Βίκτορ βον Ντουμ, σε δύο επερχόμενες ταινίες.

«Νέα μάσκα, ίδια καθήκοντα», σχολίασε χιουμοριστικά ο ηθοποιός από το Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο, το Σάββατο, αποκαλύπτοντας τη χαρακτηριστική ασημένια μάσκα και τον πράσινο μανδύα του νέου του ήρωα. «Τι άλλο να πω;» συνέχισε. «Μου αρέσει να υποδύομαι περίπλοκους χαρακτήρες».

Ο νέος χαρακτήρας που θα υποδυθεί ο Ντάουνι στο σύμπαν της Marvel –γνωστός και ως Dr. Doom– αναμένεται να εμφανιστεί στην ταινία «Avengers: Dommsday» που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάιο του 2026, καθώς και στο «Avengers: Secret Wars» που αναμένεται μέσα στο 2027.

Ο άλλοτε αγαπημένος στο ευρύ κοινό ηθοποιός ως Τόνι Σταρκ, με μακρά διαδρομή και πλούσιο ρεπερτόριο τόσο κωμικών όσο και δραματικών ρόλων, κέρδισε φέτος το Οσκαρ β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Οσον αφορά τον νέο του ρόλο στο MCU, ο Dr. Doom εμφανίστηκε πρώτη φορά σε κόμικς των «Fantastic Four» στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η περίφημη ασημένια μάσκα που φοράει αποσκοπεί στο να κρύψει το σημαδεμένο του πρόσωπο.

Τον ήρωα είχε υποδυθεί στο παρελθόν ο Τζούλιαν ΜακΜάχον στην ταινία «Fantastic Four» του 2005, καθώς και στο σίκουελ του 2007 «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer». Στο reboot του 2015, ο ηθοποιός Τόμπι Κέμπελ υποδύθηκε τον Dr. Doom.

Η επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στη Marvel ανακοινώνεται την ώρα που το στούντιο προσδοκά την εμπορική του ανάκαμψη, έπειτα από μια σειρά αποτυχιών, μέσω του «Deadpool and Wolverine» που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Με πληροφορίες από New York Times