Κριτικοί εναντίον Κόπολα: «Δεν αξίζουμε να μας βάζουν λόγια στο στόμα»

«Εξασθενημένο από την καλλιτεχνικότητά του» – Πολίν Κάελ για τον «Νονό» στο New Yorker

«Ενας θρίαμβος του στυλ έναντι του περιεχομένου» – Ρότζερ Ιμπερτ για τον «Δράκουλα» στους Chicago Sun Times

«Ενα παραφουσκωμένο, βαρετό και περίπλοκα ρηχό φιλμ, γεμάτο με σχολικές αλήθειες για το μέλλον της ανθρωπότητας» – Πίτερ Μπράντσο για το «Megalopolis» στον Guardian

Μόνο μία από τις παραπάνω κριτικές για τις ταινίες του Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι αληθινή και αυτή είναι –spoiler!– η τρίτη. Στην κριτική της για το γκανγκστερικό αριστούργημα του Αμερικανού σκηνοθέτη η Κάελ αναγνώριζε για την ακρίβεια την ταινία ως ένα ιδεατό παράδειγμα παντρέματος εμπορικότητας και καλλιτεχνικότητας. Στον Ρότζερ Ιμπερτ, από την άλλη, άρεσε αρκετά ο «Δράκουλας» του Κόπολα, στον οποίο χάρισε 3/4 αστεράκια, κλείνοντας την κριτική του με τη φράση «Η ταινία είναι μια άσκηση στην πυρετώδη υπερβολή, και γι’ αυτό, και για μερικά ακόμα πράγματα, την απόλαυσα».

Οι δύο κριτικές στην αρχή του κειμένου, μαζί με μερικές ακόμα για εμβληματικές ταινίες του τοτέμ του αμερικανικού σινεμά, εμφανίζονται στο νέο τρέιλερ του «Megalopolis», της πολυσυζητημένης ταινίας του Κόπολα που θα προβληθεί στις αμερικανικές αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου (και στις ελληνικές στις 31 Οκτωβρίου). Καμία τους δεν είναι αληθινή, κάτι που έκανε πολλά μέσα και φαν να «ψάχνονται» προκειμένου να βρουν τα εν λόγω τσιτάτα. Χαρακτηριστικά, ο Τζεφ Μπλέχαρ, αρθρογράφος στο National Review, στο οποίο –βάσει του τρέιλερ– ο Τζον Σάιμον έγραψε κάποτε πως το «Αποκάλυψη Τώρα!» ήταν «Μια θεαματική αποτυχία», πόσταρε στο X πως ψάχνουν στα αρχεία τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ισχυρή τους υπόθεση πως πρόκειται για κάτι που ο πάλαι ποτέ κριτικός τους δεν ισχυρίστηκε ποτέ.

Near as we can tell (we’re looking through the archives) they made up a quote from National Review’s film critic – presumably John Simon – as well. He was largely unimpressed by APOCALYPSE NOW at the time, but he didn’t write the quote attributed to him. https://t.co/zYPGf2dnIv

Αλλά και οι ίδιοι οι κριτικοί αντέδρασαν. Ο Οουεν Γκλίμπερμαν του Variety –που στο τρέιλερ φέρεται να βρίσκει τον Δράκουλα «ένα όμορφο χάος»– απάντησε λέγοντας πως «ακόμα και αν κάποιος ανήκει σε αυτούς που δεν τους αρέσουν οι κριτικοί, δεν νομίζω πως αξίζουμε να μας βάζουν λόγια στο στόμα».

Θα υπέθετε εύλογα κανείς πως τα «fake cine news» ήταν εσκεμμένα στο τρέιλερ του «Megalopolis». Κάτι σαν ειρωνική «απάντηση» στις χλιαρές και κακές κριτικές που έχει πάρει ως τώρα η νέα ταινία του Κόπολα, μετά την πρεμιέρα της στις Κάννες τον Μάιο –59/100 είναι το συνολικό ποσοστό της ταινίας στο Metacritic, 53/100 αντίστοιχα στο Rotten Tomatoes.

Το γεγονός όμως πως η Lionsgate, που έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας, κατέβασε το τρέιλερ λιγότερο από 24 ώρες μετά την κυκλοφορία του δεν ενισχύει ιδιαίτερα αυτή την εικασία, όπως και η δήλωση που συνόδευσε την απόσυρσή του: «Απολογούμαστε στους αναφερόμενους κριτικούς, τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και την American Zoetrope για αυτό το ασυγχώρητο λάθος στη διαδικασία ελέγχου. Τα κάναμε θάλασσα. Ζητούμε συγγνώμη».

This is how @Lionsgate managed to unknowingly use fake reviews for their trailer of #Megalopolis.

(They asked AI to “find” reviews, but these reviews are completely fabricated.) https://t.co/UrRrm7qGyq pic.twitter.com/7TOBXYyx8N

— Scott Sullivan (@ScottSullivanTV) August 22, 2024