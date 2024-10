Κλιντ Ιστγουντ: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Juror #2»

Κυκλοφόρησε από την Warner Bros. το τρέιλερ της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Κλιντ Ιστγουντ με τίτλο «Juror #2».

Ο 94χρονος εμβληματικός δημιουργός επιστρέφει πίσω από τις κάμερες παραδίδοντας ένα δικαστικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Χουλτ.

Στην ταινία ο Χουλτ υποδύεται έναν οικογενειάρχη ο οποίος ενώ υπηρετεί ως ένορκος σε μια δίκη που αφορά μια πολύκροτη δολοφονία, βρίσκεται ενώπιον ενός σοβαρού ηθικού διλήμματος του οποίου η απάντηση μπορεί να ενοχοποιήσει ή να αθωώσει τον κατηγορούμενο της δίκης.

Στο τρέιλερ που δημοσιεύτηκε ο χαρακτήρας του Χουλτ εμφανίζεται να οδηγεί αργά τη νύχτα και να χτυπά ένα ελάφι που βρίσκεται στον δρόμο του. Εναν χρόνο μετά, ο ίδιος ως ένορκος σε μια υπόθεση δολοφονίας αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η εν λόγω υπόθεση μπορεί να έχει σχέση με το «ελάφι» είχε χτυπήσει με το αυτοκίνητό του.

Ο αειθαλής Ιστγουντ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του φιλμ ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Ειμπραμς. Το «Juror #2» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στη Βόρεια Αμερική την 1η Νοεμβρίου.

From legendary filmmaker Clint Eastwood, comes Juror #2. Only in Theaters November 1. Get tickets now. #Juror2Movie https://t.co/t5q427Fd9a pic.twitter.com/lD2rNJoRqS

