Οι 100 καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών

Με έναν τρόπο, ο τρόμος ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή του σινεμά. Το 1896 οι αδελφοί Λυμιέρ έδειξαν μια ταινία 50 δευτερολέπτων σε ένα κοινό που δεν ήξερε τι σημαίνει σινεμά γιατί πολύ απλά ήταν μια τέχνη που τότε γεννιόταν. Το ταινιάκι ήταν η «Αφιξη του Τρένου στον Σταθμό» και ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του σινεμά θέλει το γαλλικό κοινό που είδε ένα τρένο να «έρχεται» κατά πάνω του να ουρλιάζει και να τρέχει προς το βάθος της αίθουσας.

Το σινεμά, λοιπόν, από τα σπάργανα συμπορεύτηκε με τον τρόμο, το ξάφνιασμα, το δέος. Σκεφτείτε πώς θα ένιωσαν στις αρχές του αιώνα οι καθόλου εξοικειωμένοι με τα οπτικά εφέ θεατές που είδαν τον αληθινά πρωτοπόρο Ζορζ Μελιές να βάζει ένα πονηρό μουτράκι στο φεγγάρι, να κόβει και να ράβει κεφάλια και να κάνει πολλά ακόμα κόλπα σαν άλλος μάγος της οθόνης στις δεκάδες ταινίες του που δικαίως τον έκαναν τον πρώτο οραματιστή και καλλιτέχνη του κινηματογράφου.

Οπως ορθά, βέβαια, σημειώνει το Variety, η ταινία των αδερφών Λυμιέρ δεν μπορεί να λογιστεί ως ταινία τρόμου. Ηταν απλά μια πρώτη ένδειξη για τις τρομακτικές (κυριολεκτικά) δυνατότητες της έβδομης τέχνης. Το περιοδικό, που πάντα καταφέρνει να φτιάχνει λίστες με μία ζηλευτή ισορροπία μεταξύ των «must» και όσων πάνε το μέσο, το είδος και την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω, δημοσίευσε τώρα τη λίστα του με τις 100 καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

Αλήθεια, τι είναι τελικά τρόμος στο σινεμά; Είναι οπωσδήποτε αυτό που αρχετυπικά αντιλαμβανόμαστε με τον όρο: είναι η Τζάνετ Λι που ουρλιάζει στο άνοιγμα της κουρτίνας στο «Ψυχώ» και η στροφή 360 μοιρών της Λίντα Μπλερ στον «Εξορκιστή». Ο φλεγόμενος Φρέντι Κρούγκερ στον «Εφιάλτη στον Δρόμο με τις Λεύκες» και μια καταραμένη μορφή σε μορφή βιντεοκασέτας στο «Ringu», για να αναφερθούμε σε μερικές μόνο από τις καθαρόαιμες «horror» ταινίες της λίστας.

Τρομακτικό, όμως, δεν είναι μόνο το προφανές. Συχνά το αίσθημα τρόμου είναι πιο επείγον και ανοίκειο όταν κρύβεται στο καθημερινό. Ποιος είδε ξανά με το ίδιο μάτι ακόμα και τα μικρά σμήνη πουλιών μετά τα «Πουλιά» του Αλφρεντ Χίτσκοκ; Ποιος, ακόμα και αν γνώριζε πως βλέπει μια οικογενειακή κωμωδία φαντασίας, δεν κουνήθηκε λίγο από τη θέση του όταν είδε μια μαμά να ψήνει ένα «Γκρέμλιν» στον φούρνο μικροκυμάτων; Τρόμος μπορεί να είναι ένας σκληρός βιασμός στο «Μη Αναστρέψιμος», ένα βίαιο παιχνίδι εξουσίας από δύο πιτσιρικάδες στο «Funny Games», το κλιμακούμενο μίσος δύο αδερφών στο «Τι Απέγινε η Baby Jane;».

Ψαχουλεύοντας κανείς τη λίστα του Variety θα βρει τον τρόμο σε κάθε του έκφανση, στο υψηλό σινεμά των «auteurs» (Χίτσκοκ, Κιούμπρικ) αλλά και στο low budget («The Blair Witch Project») που ταίριαξε ιδανικά και διαχρονικά στο είδος.

Αυτές είναι, λοιπόν, οι 100 τρομακτικότερες ταινίες όλων των εποχών σύμφωνα με το Variety. Σε αντίστροφη μέτρηση, για να εντείνεται η αγωνία (μπορείτε να σημειώσετε με τικ όσες έχετε δει και να απολαύσετε πολλές από τις μεταφράσεις των τίτλων):

96 «Μακάβρια Εισβολή» («Invasion of the Body Snatchers», Φίλιπ Κάουφμαν, 1978)

91 «Μάντεψε Ποιον Θα Σκοτώσουν Απόψε» («Dead of Night», Αλμπέρτο Καβαλκάντι, Τσαρλς Κρίτστον, Μπάζιλ Ντέρντεν, 1945)

90 «Μια Σελίδα για την Τρέλα» («A Page of Madness», Τεϊνοσούκε Κινουγκάσα, 1926)

89 «Δ ράκουλας, ο Βρικόλακας των Καρπαθίων» («Horror of Dracula», Τέρενς Φίσερ, 1958)

86 « Η Πόλις των Καταραμένων» («Village of the Damned», Γουλφ Ρίλα, 1960)

83 «Τ ο Κατάστημα των Εγκλημάτων» («The Little Shop of Horrors», Ρότζερ Κόρμαν, 1960)

80 «Κέρινες Μάσκες» («House of Wax», Αντρέ ντε Τοθ, 1953)

76 « Περπάτησα με Ενα Ζόμπι» («I Walked with a Zombie», Ζακ Τουρνέρ, 1943)

74 «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες» («A Nightmare on Elm Street», Γουές Κρέιβεν, 1984)

«Αίμα για τον Δράκουλα» («Blood for Dracula», Πολ Μόρισεϊ, 1974)

72 «Ο Τρό μος της Μαύρης Λίμνης» («Creature from the Black Lagoon», Τζακ Αρνολντ, 1954)

63 «Δόκτωρ Τζέκιλ» («Dr. Jekyll and Mr. Hyde», Ρούμπεν Μαμούλιαν, 1931)

59 «Τι Απέγινε η Baby Jane;» («What Ever Happened to Baby Jane?», Ρόμπερτ Ολντρις, 1962)

55 «Το Εργαστήρι του Δρ. Καλιγκάρι» («The Cabinet of Dr. Caligari», Ρόμπερτ Βίνε, 1920)