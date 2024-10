«Ο πραγματικός Joker είναι ο σκηνοθέτης» – Κι όμως, ο Ταραντίνο αποθεώνει το «Folie à Deux»

Ενώ το «Joker: Folie à Deux» κατακρημνίζεται στο παγκόσμιο box office, με την πλειονότητα των κριτικών να αποδομούν το σίκουελ της πετυχημένης ταινίας του 2019, ο Τοντ Φίλιπς βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του Κουεντίν Ταραντίνο.

Ο Ταραντίνο –σε αντίθεση με τον Πολ Σρέιντερ που δεν άντεξε να μείνει στην αίθουσα για παραπάνω από 25 λεπτά– αποθέωσε την ταινία του Φίλιπς και ειδικά τον Χόακιν Φίνιξ, κάνοντας λόγο για μια από τις καλύτερες ερμηνείες που έχει δει ποτέ στο σινεμά.

«Μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Πήγα να το δω περιμένοντας να εντυπωσιαστώ από τη σκηνοθεσία», δήλωσε ο Ταραντίνο. «Με συνεπήρε. Μου άρεσαν πολύ οι μουσικές σκηνές […] Πιάνω τον εαυτό μου να ακούει τους στίχους του “For Once in My Life” με έναν τρόπο που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δημιουργός του «Pulp Fiction» μιλώντας στο πόντκαστ «Bret Easton Ellis».

Ο Ταραντίνο, μάλιστα, εντόπισε ομοιότητες της ταινίας με το δικό του σενάριο στο «Natural Born Killers», στο οποίο ο Γούντι Χάρελσον και η Τζούλιετ Λιούις μοιράζονται τη δική τους «τρέλα για δύο».

Κατά τον Ταραντίνο, ο πραγματικός Joker είναι ο ίδιος ο Φίλιπς, ο οποίος «τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του κοινού» παραδίδοντας μια ταινία που κανείς δεν μπορούσε να περιμένει.

«Ο Joker είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας. Ολη η σύλληψη της ταινίας, ακόμη και ο τρόπος που ξοδεύτηκαν τα χρήματα της παραγωγής, μοιάζουν βγαλμένα από το μυαλό του Joker […] Λέει σε όλους να πάνε να γ@@@, στο κοινό, στο Χόλιγουντ, στην DC και στη Warner Bros. […] Ο Τοντ Φίλιπς είναι ο Joker», είπε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο για τον σκηνοθέτη της ταινίας.

Με πληροφορίες από IndieWire