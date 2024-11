Το μυστήριο της «κρυμμένης» νέας ταινίας του Κλιντ Ιστγουντ

Ενα μυστήριο πλανάται πάνω από την κυκλοφορία του «Juror #2», της νέας, 40ης και πιθανά τελευταίας ταινίας του 94χρονου Κλιντ Ιστγουντ.

Το μυστήριο αυτό δεν αφορά την αινιγματική πλοκή στην οποία ο Νίκολας Χουλτ υποδύεται τον ένορκο που ανακαλύπτει ότι είναι ο ίδιος η αιτία ενός ατυχήματος για το οποίο κατηγορείται άδικα ένας άλλος άνθρωπος.

Αντίθετα, σχετίζεται με την τύχη της διανομής της ταινίας και με τον τρόπο με τον οποίο η Warner Bros. έχει παραμελήσει την προώθησή της.

Οπως σχολιάζει ο Guardian, η ταινία αυτή τη στιγμή προβάλλεται σε λιγότερες από 50 αίθουσες στις ΗΠΑ. Κι αν σε άλλες περιπτώσεις οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ακολουθούν παρόμοια τακτική για ταινίες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στα μεγάλα βραβεία της χρονιάς, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του «Juror #2», το οποίο δεν συναντάται καν στο σάιτ της Warner με τις πιο προβεβλημένες νέες κυκλοφορίες της.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει ανακοινώσει πως δεν θα δημοσιοποιήσει τις επιδόσεις του box office και ότι η ταινία αναμένεται να είνα διαθέσιμη σε streaming πριν το τέλος του μήνα.

Ο θρύλος του παγκόσμιου σινεμά Κλιντ Ιστγουντ δεν έδωσε καν το «παρών» στην πρεμιέρα του φιλμ στο AFI Fest με το πρωταγωνιστικό δίδυμο των Νίκολας Χουλτ και Τόνι Κολέτ να «περπατούν» στο κόκκινο χαλί για την προώθηση της ταινίας την ώρα που το κοινό εξέφραζε την αγάπη του για τον απόντα δημιουργό.

Ο Guardian σχολιάζει πως η απουσία του Ιστγουντ ενδεχομένως να συνδέεται με την επιδείνωση της υγείας του έπειτα από την απώλεια της συντρόφου του Κριστίνα Σαντέρα το καλοκαίρι, αλλά και με την πρόσφατη σύλληψη της κόρης του Φρανσέσκα, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σε κάθε περίπτωση, η σχέση του Ιστγουντ με την Warner κρατά εδώ και έξι δεκαετίες και έχει συνδεθεί με μεγάλες εμπορικές αλλά και καλλιτεχνικές επιτυχίες. Μια από τις μεγαλύτερες ήταν το «Million Dollar Baby» πριν από περίπου 20 χρόνια το οποίο «σάρωσε» στα Οσκαρ και είχε εισπράξεις 216 εκ. δολάρια παγκοσμίως. Μεγάλη επιτυχία είχε και το «American Sniper» με πρωταγωνιστή τον Μπράντλεϊ Κούπερ το 2014.

Εκτοτε, οι αποδόσεις των ταινιών του Ιστγουντ δεν έφτασαν σε τόσο υψηλά επίπεδα, αλλά ουδέποτε ήταν απογοητευτικές. Οι νέοι ιθύνοντες της Warner φαίνεται, πάντως, να προβληματίστηκαν από την πορεία της προηγούμενης ταινίας του Ιστγουντ «Cry Macho» η οποία είχε κυκλοφορήσει σε μια περίοδο όπου πολλά σινεμά παρέμεναν κλειστά και που ένα μεγάλο μέρος του πιο ηλικιωμένου κοινού φοβόταν να παρακολουθήσει μια ταινία σε κλειστή αίθουσα, λόγω της πανδημίας. Υπήρχαν, μάλιστα, αναφορές ότι η Warner προώθησε «χαριστικά» το «Cry Macho» λόγω της μακράς σχέσης με τον Ιστγουντ, με τον επικεφαλής της εταιρείας να απαντά πως «δεν χρωστάμε χάρη σε κανέναν».

Το βέβαιο είναι πως υπάρχει μια «παγωμάρα» στη σχέση των δύο πλευρών, ενώ την ίδια στιγμή η Warner μετρά τις «πληγές» της από το εμπορικό φιάσκο του «Joker: Folie à Deux».

Ο 94χρονος Κλιντ Ιστγουντ, πάντως, ήδη επεξεργάζεται την επόμενη ταινία που θα σκηνοθετήσει.

From legendary filmmaker Clint Eastwood, comes Juror #2. Only in Theaters November 1. Get tickets now. #Juror2Movie https://t.co/t5q427Fd9a pic.twitter.com/lD2rNJoRqS

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) October 1, 2024