The Beatles: Ο Τζούλιαν Λένον πουλάει αναμνηστικά του συγκροτήματος

Ο Τζούλιαν Λένον, γιος του Τζον Λένον, ανακοίνωσε τα σχέδιά του να θέσει σε δημοπρασία ενθύμια των Beatles, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν τρεις κιθάρες που του έδωσε ο πατέρας του και χειρόγραφες σημειώσεις για το τραγούδι «Hey Jude» από το 1968 – όμως όχι αυτοπροσώπως.

Αντ’ αυτού, η δημοπρασία είναι μια πώληση μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFTs), που πρόκειται για έναν τύπο ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου. Κάθε πλειοδότης θα μπορεί να διεκδικήσει την ιδιοκτησία ενός ψηφιακού αρχείου που περιγράφεται ως «ηχητικό/ακουστικό συλλεκτικό υλικό», στο οποίο ο Τζούλιαν Λένον αφηγείται μια «συγκεκριμένη “εγκάρδια” ανάμνηση». Τα NFTs γενικά χαρακτηρίζονται ως η ψηφιακή απάντηση στα συλλεκτικά κομμάτια, ωστόσο πολλοί προειδοποιούν για κινδύνους στην αγορά.

«Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός που ζω σε μια εποχή όπου η καινοτομία μου επιτρέπει να μοιράζομαι τέτοια προσωπικά κομμάτια της οικογενειακής μου ιστορίας, των Λένον», δήλωσε ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός, συγγραφέας και καλλιτέχνης Τζούλιαν Λένον.

«Μέσα από αυτήν τη συλλογή NFT, είμαι σε θέση να παραχωρήσω αποκλειστική πρόσβαση σε ειδικά αντικείμενα που αγαπώ και να μεταφέρω την κληρονομιά του πατέρα μου με έναν νέο τρόπο».

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88

— Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022