Λίαμ Γκάλαχερ: Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι σε συνεργασία με τον Ντέιβ Γκρολ

Ο Λίαμ Γκάλαχερ παρουσιάζει τη συνεργασία του με τον Αμερικανό μουσικό και frontman του συγκροτήματος Foo Fighters, Ντέιβ Γκρολ στο νέο του τραγούδι με τίτλο «Everything’s Electric».

Ο Γκρολ έγραψε το σινγκλ μαζί με τον Γκάλαχερ ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Γκρεγκ Κούρστιν ο οποίος συνεργάστηκε με τον πρώην τραγουδιστή του δημοφιλούς συγκροτήματος Oasis στα δύο προηγούμενα σόλο άλμπουμ του.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, το «Everything’s Electric» παίρνει στοιχεία από τα τραγούδια «Sabotage» των Beastie Boys και «Gimme Shelter» των Rolling Stones. Το live ντεμπούτο του τραγουδιού θα γίνει στη σκηνή των μουσικών βραβείων BRIT στις 8 Φεβρουαρίου 2022.

To «Everything’s Electric» είναι το πρώτο τραγούδι του Λίαμ Γκάλαχερ από το «All You’re Dreaming Of» που κυκλοφόρησε το 2020. Επιπλέον, είναι το πρώτο σίνγκλ από τον επερχόμενο δίσκο του μουσικού «C’mon You Know». Το άλμπουμ αυτό, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαϊου, αποτελεί το τρίτο σόλο LP του Γκάλαχερ μετά τα «As You Were» από το 2017 και «Why Me? Why Not» από το 2019.

Ο Λιαμ Γκάλαχερ αναμένεται να εμφανιστεί στην Αθήνα για συναυλία το καλοκαίρι του 2022, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens.

Με πληροφορίες από το NME

