Οι BTS επιστρέφουν στη μουσική σκηνή με συναυλίες στη Νότια Κορέα

Δύο χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, οι BTS επενέρχονται με συναυλίες τον Μάρτιο και – όπως ανακοίνωσαν – πρόκειται να εμφανιστούν στη Σεούλ παρουσία κοινού.

Η σειρά συναυλιών με τίτλο «Permission to Dance On Stage» θα παρουσιαστεί και σε live streaming για θαυμαστές από όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να παραβρεθούν στο στάδιο χωρητικότητας 70.000 ανθρώπων. Η τελευταία φορά που το δημοφιλές συγκρότημα της K-pop εμφανίστηκε στην Κορέα ήταν το 2019 για την περιοδεία «Love Yourself: Speak Yourself».

Οι συναυλίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου. Η συναυλία της 12ης Μαρτίου θα προβληθεί μέσω «Live Viewing» εκδήλωσης σε κινηματογράφους σε πολλές χώρες.

Αν και στη χώρα τα κρούσματα του νέου κορονοϊού είναι σε επίπεδα ρεκόρ, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα σχεδιάζει να προχωρήσει με το πρόγραμμά του καθώς η Νότια Κορέα στρέφεται σιγά-σιγά προς μια στρατηγική «ζωής με τον Covid-19».

Με πληροφορίες από το Billboard, το ΑΠΕ-ΜΠΕ

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr