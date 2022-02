Πέθανε ο Μαρκ Λάνεγκαν, τραγουδιστής των The Screaming Trees

Ο Μαρκ Λάνεγκαν, ο τραγουδιστής των The Screaming Trees, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 57 ετών. Η είδηση του θανάτου επιβεβαιώθηκε με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

«Ο αγαπημένος μας φίλος Μαρκ Λάνεγκαν πέθανε το πρωί στο σπίτι του στην πόλη Κιλάρνεϊ στην Ιρλανδία. Ο αγαπητός τραγουδιστής, συγγραφέας και μουσικός ήταν 57 ετών και αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σέλεϊ. Ζητούμε παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας», έγραφε η ανάρτηση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατό του. Πέρυσι, νοσηλευόταν για πολλούς μήνες μετά τη νόσηση με κορωνοϊό και τέθηκε σε ιατρικό κώμα.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy — mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022

Ο Λάνεγκαν ήταν ο frontman των The Screaming Trees από το 1985 μέχρι το 2000 και ήταν επίσης γνωστός για τη συνεργασία του με συγκροτήματα όπως οι Queens of the Stone Age, Mad Season, The Gutter Twins και καλλιτέχνες όπως οι Κερτ Κομπέιν, PJ Harvey, Moby, Isobel Campbell κ.α. Μια από τις πιο πρόσφατες συνεργασίες του ήταν με το ροκ συγκρότημα από την Ουαλία Manic Street Preachers για το άλμπουμ τους «The Ultra Vivid Lament». Ο Λάνεγκαν διατηρούσε επαφή μαζί τους από το 1996 και την χαώδη περιοδεία των Oasis στην Αμερική.

Γεννημένος στην πολιτεία της Ουάσιγκτον το 1964, ο Λάνεγκαν έγινε μέλος των Screaming Trees τη δεκαετία του 1980 με τους οποίους κυκλοφόρησε οκτώ άλμπουμ μέχρι τη διάλυσή τους το 2000.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον δίσκο «Rated R» των Queens of the Stone Age το 2000, δανείζοντας τη φωνή και το ταλέντο του στη δημιουργία τραγουδιών και επίσης ερμήνευσε τραγούδια για το άλμπουμ «Songs for the Deaf». Στη συνέχεια δημιούργησε το μουσικό ντουέτο The Gutter Twins και ηχογράφησε πολλά σόλο άλμπουμ.

Το 2020, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Sing Backwards And Weep», το οποίο κάλυπτε τα πάντα, από τον «εθισμό στις περιοδείες, τις μικρές εγκληματικές πράξεις, την έλλειψη στέγης και τους τραγικούς θανάτους των φίλων του – ανέμεσά τους ο Κερτ Κομπέιν των Nirvana και ο Λέιν Στάλεϊ των Alice in Chains».

Μουσικοί από όλο τον κόσμο και άλλες προσωπικότητες απέτισαν φόρο τιμής στον μουσικό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ντράμερ των Screaming Trees Μαρκ Πίκερελ είπε πως ελπίζει «οι άγγελοι να τον φροντίσουν καλά σήμερα».

May you truly Rest in Peace Big Brother @marklanegan pic.twitter.com/XwgO10bRkL — mark pickerel (@mtpickerel) February 22, 2022

Το ιδρυτικό μέλος των Velvet Underground Τζον Κέιλ ανέφερε: «Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ο Μαρκ Λάνεγκαν θα είναι πάντα χαραγμένος στην καρδιά μου – έχει αγγίξει τόσες πολλές ψυχές με τον αυθεντικό του εαυτό, αληθινός μέχρι τέλους».

I can’t process this. Mark Lanegan will always be etched in my heart – as he surely touched so many with his genuine self, no matter the cost, true to the end. xx jc pic.twitter.com/VDL176nbJu — John Cale (@therealjohncale) February 22, 2022



Ο Moby, ο οποίος συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή στο τραγούδι «The Lonely Night» από το 2013, απέτισε φόρο τιμής στον «παλιό του φίλο», προσθέτωντας: «Όλο και περισσότεροι από τους καλύτερους δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας».

