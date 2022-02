Green Day: Ακύρωσαν συναυλία στη Μόσχα – Αντιδράσεις καλλιτεχνών για την Ουκρανία

Οι Green Day ακύρωσαν την επερχόμενη συναυλία τους στο στάδιο Spartak στη Μόσχα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το δημοφιλές αμερικανικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε την είδηση την Κυριακή στον λογαριασμό του στο Instagram. «Με βαριά καρδιά, λόγω των γεγονότων, αισθανόμαστε ότι είναι απαραίτητο να ακυρώσουμε την επερχόμενη συναυλία μας στη Μόσχα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η στιγμή δεν είναι για ροκ συναυλίες σε στάδια, είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Όμως γνωρίζουμε επίσης ότι το ρον εν ρολ είναι παντοτινό και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει χρόνος και μέρος για εμάς να επιστρέψουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Να είστε ασφαλείς», έγραφε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety, η συναυλία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου ως μέρος της περιοδείας των Green Day, Green Day’s Hella Mega Tour. Το στάδιο Spartak είναι μια μεγάλη αρένα στη ρωσική πρωτεύουσα, χωρητικότητας περισσότερο από 46 χιλιάδες κόσμου.

Ωστόσο, οι Green Day δεν είναι οι μόνοι που ακυρώνουν εμφανίσεις. Ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών και οργανώσεων έχουν εκδηλώσει αλληλεγγύη προς την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Ο Ρώσος ράπερ Oxxxymiron ακύρωσε έξι sold out συναυλίες στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή και επίθεση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Broadcasting απέκλεισε τη Ρωσία από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2022, έναν από τα πιο σημαντικά διαγωνιστικά προγράμματα. Η ακτιβίστρια και συνιδρύτρια του ρωσικού φεμινιστικού πανκ ροκ συγκροτήματος Pussy Riot Νάντια Τολοκονίκοβα, πολλάει NFTs ώστε να συγκεντρώσει χρήματα για τους Ουκρανούς πολίτες. Το πρόσφατο επεισόδιο της αμερικανικής σατιρικής εκπομπής Saturday Night Live «άνοιξε» με την ουκρανική χορωδία Dumka της Νέας Υόρκης που τραγούδησε το «Prayer for Ukraine».

Σε ανακοίνωση αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, η Μπιενάλε της Βενετίας χαρακτήρισε την έκθεση ως «ένα μέρος όπου συναντιούνται όλοι στην τέχνη και τον πολιτισμό», λέγοντας ότι «συμπαραστέκεται σε όλους εκείνους που υποφέρουν ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία». «Είμαστε αποφασισμένοι να εκπροσωπήσουμε την Ουκρανία στην 59η Μπιενάλε Βενετίας, αλλά δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ακόμα ότι το πρότζεκτ μας θα έχει ολοκληρωθεί, αλλά να υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε μοναδικό υλικό του (Ουκρανού καλλιτέχνη) Pavlo Makov».

Άλλοι μουσικοί που εξέφρασαν τη λύπη και τον θυμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν οι Missy Elliot, Miley Cyrus, The Weeknd, η Μπάρμπρα Στρέισαντ κ.α. «Οι παππούδες μου από την πλευρά του πατέρα μου μετανάστευσαν από την Ουκρανία και η καρδιά μου “σπάει” για τους θαραλλέους ανθρώπους που πολεμούν στη ρωσική εισβολή. Η προπαγάνδα του Πούτιν για “απεναζοποίηση” ως σκεπτικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέμματα αυτού του αιώνα, έγραψε η Στρέισαντ σε tweet.

My paternal grandparents emigrated from Ukraine and my heart breaks for the courageous people there fighting this Russian invasion. Putin’s propaganda about “denazification” as a rationale is one of the great lies of this Century.

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) February 24, 2022