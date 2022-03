Έμινεμ: Έγινε ο καλλιτέχνης με τους περισσότερους χρυσούς και πλατινένιους δίσκους

Ο Έμινεμ συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως. Την Τρίτη, η Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας της Αμερικής (Recording Industry Association of America – RIAA) ανακοίνωσε νέες πιστοποιήσεις του προγράμματος Gold & Platinum αξίας 73.5 εκατομμυρίων για τον 49χρονο «θεό της ραπ».

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, ο «Slim Shady» είναι τώρα ο πρώτος βραβευμένος μουσικός όσον αφορά τα singles στην ιστορία του προγράμματος και ένας από μόνο επτά καλλιτέχνες σε κάθε είδος ή εποχή, με τρία ή περισσότερα βραβεία «Diamond Album».

Τα έξι RIAA βραβεία του Έμινεμ έρχονται να συμπληρώσουν την ήδη επιτυχημένη καριέρα του. Με τις νέες 73,5 εκατομμύρια μονάδες βραβείων, το σύνολο της καριέρας του με τα βραβεία RIAA ανέρχεται σε 227,5 εκατομμύρια (166 εκατομμύρια πιστοποιήσεις σινγκλ και 61,5 εκατομμύρια πιστοποιήσεις άλμπουμ).

Ο δίσκος του Έμινεμ από το 2005 με τίτλο «Curtain Call: The Hits» κέρδισε την Τρίτη τη διαμαντένια πιστοποίηση, σηματοδοτώντας το τρίτο του άλμπουμ που έλαβε αυτή τη σπάνια διάκριση. Το άλμπουμ ανακηρύχθηκε επίσης το μακροβιότερο ραπ LP στην ιστορία του Billboard 200 τον Αύγουστο του 2017.

Στο μεταξύ το πολύ επιτυχημένο «The Eminem Show» από το 2002, είναι 12 φορές πλατινένιο, ενώ το «The Marshall Mathers LP» από το 2000 11 φορές πλατινένιο. Όλα τα υπόλοιπα στούντιο άλμπουμ του Shady, συμπεριλαμβανομένου του Recovery από το 2011, είναι πιστοποιημένα πλατινένια ή χρυσά.

Όσο για τα singles «Lose Yourself» από το σάουντρακ της ταινίας «8 Mile» και το 2002 καθώς και το «Love The Way You Lie», τη συνεργασία του με τη Ριάνα, έχουν γίνει 13 φορές πλατινένια. Συνολικά, ο Shady έχει συγκεντρώσει έξι νέα πλατινένια singles και 21 χρυσά.

«Αυτά τα βραβεία αναγνωρίζουν την ακλόνητη δέσμευση του Έμινεμ στην τέχνη του και τη διαρκή σχέση που έχει δημιουργήσει με τους θαυμαστές τα τελευταία 20 χρόνια», λέει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της RIAA, Μιτς Γκλάζιερ. «Με τη σημερινή ανακοίνωση, ο Εμινεμ γίνεται ο κορυφαίος πιστοποιημένος καλλιτέχνης singles στην ιστορία του προγράμματός μας και προσθέτει ένα σπάνιο τρίτο Diamond άλμπουμ στα πολλά δημιουργικά του επιτεύγματα. Συγχαρητήρια στον Έμινεμ και σε ολόκληρη την ομάδα του label που έθεσαν τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ!».

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Interscope Geffen A&M Στίβ Μπέρμαν προσθέτει: «Η Interscope ενώνεται με την Aftermath συγχαίροντας τον Μάρσαλ, τον Πολ και ολόκληρη την ομάδα Shady για αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα. Ήταν τιμή μου να είμαι μέρος ενός από τα μεγαλύτερα ταξίδια στην ιστορία της ηχογραφημένης μουσικής. Το πιο όμορφο μέρος αυτού είναι ότι νιώθεις πως το ταξίδι μόλις ξεκίνησε».

Με πληροφορίες από το Variety

