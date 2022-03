Ντόλι Πάρτον: Απορρίπτει την υποψηφιότητα ένταξης στο Rock and Roll Hall of Fame

Η Ντόλι Πάρτον θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια η βασίλισσα της κάντρι μουσικής, αλλά η δημοφιλής τραγουδίστρια – τραγουδοποιός από το Νάσβιλ των ΗΠΑ ήταν υποψήφια για να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Όμως, τώρα η Πάρτον δεν διεκδικεί αυτόν τον τίτλο καθώς αποχώρησε οικειοθελώς από αυτή την κούρσα.

«Παρόλο που είμαι πολύ κολακευμένη που έχω προταθεί για μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame, δεν αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Δεν θέλω να χωριστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, οπότε θα πρέπει να αποσυρθώ με σεβασμό», έγραψε σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελπίζω ότι (η διεύθυνση) του Rock and Roll Hall of Fame θα καταλάβει και θα είναι πρόθυμη να με λάβει υπόψη ξανά – αν το αξίζω αυτό ποτέ. Ωστόσο, όλο αυτό με ενέπνευσε να κυκλοφορήσω ένα σπουδαίο – ευελπιστώ – ροκ εν ρολ άλμπουμ κάποια στιγμή στο μέλλον, κάτι που πάντα ήθελα να κάνω. Ο σύζυγός μου είναι λάτρης της ροκ εν ρολ και πάντα με ενθάρρυνε να δημιουργήσω ένα τέτοιο άλμπουμ».

Τον προηγούμενο μήνα, η Πάρτον ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τους Beck, Duran Duran, Eminem, Λάιονελ Ρίτσι, Κάρλι Σάιμον και A Tribe Called Quest. Προηγούμενοι υποψήφιοι όπως οι Πατ Μπέναταρ, Κέιτ Μπους, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, Rage Against the Machine και Ντιόν Γουόργουικ έχουν ληφθεί υπόψη για ένταξη στη λίστα, για ακόμα μια χρονιά.

Η Γουόργουικ, είπε για την υποψηφιότητα: «Δεν είμαι rock ‘n’ roller..Το Rock and Roll Hall of Fame, όπως το έμαθα μεγαλώνοντας ήταν…ειδικά για καλλιτέχνης της ροκ εν ρολ». Και συμπλήρωσε: «Αισθάνομαι τώρα, κυρίως όταν ακούω το όνομα της Ντόλι Πάρτον να είναι υποψήφιο – για την οποία είμαι πολύ ενθουσιασμένη – ότι θα πρέπει να μετονομάσουν το Rock & Roll Hall of Fame σε Music Hall of Fame. Τώρα που προτείνουν και καλλιτέχνες άλλων ειδών, γιατί όχι;».

Με πληροφορίες από το Variety