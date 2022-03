Prince: Έρχεται ακυκλοφόρητο άλμπουμ από τη δισκογραφική του Τζακ Γουάιτ

Ακυκλοφόρητο άλμπουμ του Prince υπό το alter-ego του αείμνηστου σταρ, Camille, πρόκειται να έχουν σύντομα στη διάθεσή τους οι θαυμαστές του μουσικού χάρη στη Third Man Records, την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία του τραγουδιστή – τραγουδοποιού και πρώην frontman του συγκροτήματος The White Stripes, Τζακ Γουάιτ.

Το 1986, ο Prince έγραψε και ηχογράφησε το άλμπουμ «Camille» υπό το μικρής διάρκειας γυναικείο alter-ego του, αλλά τα σχέδια κυκλοφορίας του ναυάγησαν. Σε συνέντευξή του στο Mojo, ο συνιδρυτής της Third Man, Μπεν Μπλάκγουελ, αποκάλυψε ότι η δισκογραφική θα διασφαλίσει ότι το άλμπουμ «Camille» θα κυκλοφορήσει.

Ο Μπλάκγουελ εξήγησε ότι έχει πάρει το πράσινο φως από τους διαχειριστές της περιουσίας του αείμνηστου τραγουδιστή: «Οι άνθρωποι του Prince συμφώνησαν – σχεδόν πολύ εύκολα», δήλωσε.

Και τα οκτώ τραγούδια του «Camille» έχουν κυκλοφορήσει μεμονωμένα, αλλά ποτέ στην ίδια συλλογή και είναι δύσκολο να βρεθούν στο διαδίκτυο.

Το τραγούδι «Rebirth Of The Flesh» συμπεριελήφθη μόλις το 2020 σε Super Deluxe έκδοση του άλμπουμ «Sign O’ The Times».

Ο Prince, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη περσόνα ως όχημα για να εξερευνήσει την έννοια των διπλών προσωπικοτήτων και τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ κακίας και αρετής.

