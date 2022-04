Grammys 2022: Ολίβια Ροντρίγκο, Silk Sonic και Τζον Μπατίστ οι μεγάλοι νικητές

Η Ολίβια Ροντρίγκο, το R&B ντουέτο Silk Sonic και ο Τζον Μπατίστ ήταν οι μεγάλοι νικητές της 64ης τελετής απονομής των βραβείων Γκράμι, της μεγάλης γιορτής της μουσικής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ χθες, Κυριακή και διήρκησε τρεισίμιση ώρες.

Zelensky appeared at #GRAMMYs. In his prerecorded speech he called artists to spread the truth about the war in #Ukraine. "Our musicians wear body armor instead of tuxedos. They sing to the wounded in hospitals. Even to those who can't hear them".

Στην τελετή συμπεριλήφθηκε ένα εικονικό μήνυμα από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένα συγκινητικό αφιέρωμα στα θύματα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα ακούσουμε μουσική, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα κρατήσουμε τα ονόματα ανθρώπων μακριά από το στόμα μας», είπε ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόα στην έναρξη της βραδιάς, αναφερόμενος στο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, μια εβδομάδα πριν στην 94η τελετή απονομής των Όσκαρ. «Αυτή είναι μια συναυλία όπου δίνουμε βραβεία».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Νόα ήταν φιλικός, ενθουσιώδης και τα αστεία του είχαν ευρεία γκάμα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην πανδημία. Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ο Ζελένσκι στο βίντεο, το ύφος του Νόα έγινε αμέσως πιο σοβαρό. «Ακόμη και στους πιο σκοτεινούς καιρούς, η μουσική έχει τη δύναμη να ανεβάσει τη διάθεση και να δώσει ελπίδα για ένα πιο φωτεινό αύριο. Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να αποκτήσει λίγη ελπίδα αυτή τη στιγμή περισσότερο από τον λαό της Ουκρανίας».

Σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στη μουσική ως ενσάρκωση της ειρήνης και της ελευθερίας. «Ο πόλεμος. Τι είναι πιο αντίθετο από τη μουσική; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των σκοτωμένων ανθρώπων. Τα παιδιά μας σχεδιάζουν πυραύλους, όχι πεφταστέρια. Ο πόλεμος δεν μας αφήνει να επιλέξουμε ποιος θα επιβιώσει και ποιος θα μείνει στην αιώνια σιωπή», συνέχισε. «Οι μουσικοί μας φοράνε πανοπλία αντί για σμόκιν. Τραγουδούν στους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμα και σε αυτούς που δεν τους ακούνε. Αλλά η μουσική θα προοδεύσει ούτως ή άλλως».

Ο Ζελένσκι επαίνεσε τους συμπατριώτες του. «Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Να ζούμε. Να αγαπάμε. Να ακουγόμαστε. Στη γη μας, πολεμάμε τη Ρωσία που φέρνει φρικτή σιωπή με τις βόμβες της. Η νεκρή σιωπή. Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας! Γεμίστε την σήμερα να πούμε την ιστορία μας». Προέτρεψε τους θεατές των βραβείων Γκράμι να υποστηρίξουν δημόσια την Ουκρανία. «Το όνειρό μου είναι να ζήσει», είπε για τον ουκρανικό λαό. «Και ελεύθερος. Ελεύθερος όπως εσείς στη σκηνή των Γκράμι».

Το μήνυμα αποτέλεσε εισαγωγή σε μια ερμηνεία του Τζον Λέτζεντ στο τραγούδι «Free», μαζί με τους Ουκρανούς μουσικούς Mika Newton, Siuzanna Iglidan και την Ουκρανή ποιήτρια Lyuba Yakimchuk.

.@silksonic once again pulling out the moves to accept Record of the Year for "Leave the Door Open" at the #GRAMMYs

Η Lady Gaga ανέβηκε στην σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Love for Sale», κομμάτι του ομώνυμου άλμπουμ σε συνεργασία με τον Τόνι Μπένετ. Έτσι, έκανε ένα αφιέρωμα στον διάσημο τραγουδιστή. Στη συνέχεια τραγούδησε το «Do I Love You».

Άλλοι καλλιτέχνες που τραγούδησαν στη σκηνή ήταν οι Μπεν Πλατ, Μπίλι Άιλις, Μπράντι Κάρλαϊλ, Κάρι Άντεργουντ, H.E.R., Τζον Λέτζεντ, Lil Nas X, Λέσλι Όντομ Τζ, Ρέιτσελ Ζέγκλερ.

Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Αναλυτικά οι νικητές

Άλμπουμ της Χρονιάς: Τζον Μπατίστ – «We Are»

Δίσκος της Χρονιάς: Silk Sonic – «Leave the Door Open»

Καλύτερο Ποπ Ντουέντο/Ερμηνεία Γκρουπ: Doja Cat, SZA – «Kiss Me More»

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Olivia Rodrigo – «Sour»

Καλύτερο R & B Άλμπουμ: Jazmine Sullivan – «Heaux Tales»

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία: Baby Keem, Kendrick Lamar – «Family Ties»

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Ολίβια Ροντρίγκο

Τραγούδι της Χρονιάς: Silk Sonic – «Leave the Door Open»

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Κρίς Στάπλέτον – «Starting Over»

Καλύτερη ερμηνεία ποπ τραγουδιού – Ολίβια Ροντρίγκο – «Drivers License»

Καλύτερη Dance/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση: Rüfüs Du Sol – «Alive»

Καλύτερο Dance/Ηλεκτρονικό Άλμπουμ: Black Coffee – «Subconsciously»

Καλύτερο Ντουέτο Κάντρι/Ομαδική Ερμηνεία: Brothers Osborne – «Younger Me»

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία: Foo Fighters – «Making a Fire»

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία: Dream Theater – «The Alien»

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι: Foo Fighters – «Waiting on a War»

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ – Foo Fighters – «Medicine at Midnight»

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ: St Vincent – «Daddy’s Home»

Καλύτερη R&B Ερμηνεία: Silk Sonic – «Leave the Door Open και Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings»

Καλύτερη Παραδοσιακή R & B Ερμηνεία: HER – «Fight for You»

Καλύτερο R & B Τραγούδι: Silk Sonic – «Leave the Door Open»

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ: Tyler, the Creator – «Call Me If You Get Lost»

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι: Kanye West, Jay-Z – «Jail»

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία (Melodic) : Kanye West, the Weeknd and Lil Baby – «Hurricane»

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Κρις Στάπλετον – «Cold»

Καλύτερη Σόλο Κάντρι Ερμηνεία: Κρις Στάπλετον – «You Should Probably Leave»

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ: Alex Cuba – «Mendó»

Καλύτερο Άλμπουμ Μουσικής Urbana: Bad Bunny – «El Último Tour del Mundo»

Καλύτερο Λάτιν Ροκ ή Εναλλακτικό Άλμπουμ: Juanes – «Origen»

Καλύτερο Τρόπικαλ Λάτιν Άλμπουμ – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – «Salswing!»

Καλύτερη Ερμηνεία από Αμερικανό Τραγουδιστή: Jon Batiste – «Cry»

Καλύτερο Αμερικανικό Τραγούδι: Τζον Μπατίστ – «Cry»

Καλύτερο Άλμπουμ Americana: Los Lobos – «Native Sons»

Καλύτερο Άλμπουμ – Σύχρονο Μπλουζ: Christone “Kingfish” Ingram – «662»

Καλύτερο Παραδοσιακό Μπλουζ Άλμπουμ: Cedric Burnside – «I Be Trying»

Καλύτερο Bluegrass Άλμπουμ: Béla Fleck – «My Bluegrass Heart»

Καλύτερο Φολκ Άλμπουμ: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – «They’re Calling Me Home»

Καλύτερο Ρέγκε Άλμπουμ: Soja – «Beauty in the Silence»

Καλύτερο Τζαζ Άλμπουμ (Vocal): Esperanza Spalding – «Songwrights Apothecary Lab»

Καλύτερο Τζαζ Άλμπουμ (Ενορχήστρωση): Ron Carter, Jack DeJohnette και Gonzalo Rubalcaba – «Skyline»

Καλύτερο Λάτιν Τζαζ Άλμπουμ: Eliane Elias With Chick Corea και Chucho Valdés – «Mirror Mirror»

Καλύτερο New Age Άλμπουμ: Stewart Copeland και Ricky Kej – «Divine Tides»

Καλύτερο Παγκόσμιο Άλμπουμ: Angélique Kidjo – «Mother Nature»

Καλύτερη Παγκόσμια Μουσική Ερμηνεία: Arooj Aftab – «Mohabbat»

Καλύτερο Μεξικανικό Μουσικό Άλμπουμ: Vicente Fernández – «A Mis 80’s»

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ: CeCe Winans – «Believe for It»

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ (Roots): Carrie Underwood – «My Savior»

Καλύτερη Γκόσπελ Ερμηνεία/Τραγούδι: CeCe Winans – «Never Lost»

Καλύτερο Σύγχρονο Χριστιανικό άλμπουμ: Elevation Worship and Maverick City Music – «Old Church Basement»

Καλύτερη Σύγχρονη Χριστιανική Ερμηνεία/Χριστιανικό Τραγούδι: CeCe Winans – «Believe for It»

Παραγωγός της Χρονιάς (non-classical): Τζακ Άντονοφ

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ: Louis CK – «Sincerely Louis CK»

Καλύτερο Άλμπουμ (Spoken Word): Don Cheadle – «Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis»

Καλύτερο Μουσικό Φιλμ: Various Artists – «Summer of Soul»

Καλύτερο Τραγούδι που γράφτηκε για οπτικά μίντια: Bo Burnham – «All Eyes on Me»

Καλύτερο Σάουντρακ για οπτικά μίντια (συλλογικό): Andra Day – «The United States vs. Billie Holiday»

Καλύτερο Σάουντρακ Ταινίας για οπτικά μίντια: Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit και Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – «Soul»

Με πληροφορίες από το Pitchfork, το The Guardian