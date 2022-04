Ισχυρή η παρουσία του χιπ χοπ στις νέες προσθήκες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου

Το αρχείο του με ηχογραφήσεις που είναι πολιτισμικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντικές πρόκειται να διανθίσει και φέτος το Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ, με μερικές σημαντικές προσθήκες δίσκων και τραγουδιών που θα αρχειοθετηθούν στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Στις φετινές προσθήκες βλέπουμε κάποιους σημαντικούς χιπ χοπ δίσκους από τη δεκαετία του ‘90 που υπήρξαν ιδιαίτερα επιδραστικοί για το είδος, όπως το “Enter The Wu-Tang (36 Chambers)” των Wu-Tang Clan, που όρισε σε μεγάλο βαθμό το λεγόμενο “hardcore rap” αλλά και το “Low End Theory” των A Tribe Called Quest, τον δεύτερο δίσκο του σχήματος που πάντρεψε με αξιοσημείωτο τρόπο το χιπ χοπ με τζαζ στοιχεία. Την τιμιτική της θα έχει και η Αλίσια Κις, μιας και ο δίσκος της “Songs in A Minor”, με τον οποίο η r’n’b τραγουδίστρια συστήθηκε στο κοινό το 2001, πρόκειται επίσης να αρχειοθετηθεί.

Άλλες προσθήκες άλμπουμ στο αρχείο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου περιλαμβάνουν το “Tonight Is The Night” του δημοφιλούς girl group των 60s, Shirelles, το “In C” του σημαντικού avant-garde μινιμαλιστή Τέρι Ρίλεϊ, τον ομώνυμο δίσκο των Buena Vista Social Club, της world κολεκτίβας από την Κούβα, το “Nick of Time” με το οποίο η Μπόνι Ράιτ ανέδειξε τον ήχο της αμερικάνα, αλλά και τον ζωντανό δίσκο “Ellington at Newport” του τζαζίστα Ντιουκ Έλινγκτον.

Πέρα όμως από ολοκληρωμένα άλμπουμ και μεμονωμένα κομμάτια θα προστεθούν στο αρχείο, όπως το “Bohemian Rhapsody” των Queen, το “Livin’ La Vida Loca” του Ρίκι Μάρτιν, το “The Christmas Song” του Νατ Κινγκ Κόουλ, το “Reach Out (I’ll Be There)” των Four Tops και το “Don’t Stop Believin” των Journey.

Η Κάρλα Χάιντεν, εκ μέρους της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, δήλωσε σχετικά:

«Το Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων αντανακλά την ποικιλομορφία στη μουσική και τις φωνές που σχημάτισαν την ιστορία και την κουλτούρα της χώρας μας μέσω του καταγεγραμμένου ήχου. Η εθνική βιβλιοθήκη είναι περήφανη που βοηθά να συντηρηθούν αυτές οι ηχογραφήσεις και καλωσορίζουμε τη συμμετοχή του κοινού. Λάβαμε περίπου 1.000 υποψηφιότητες από το κοινό για τις φετινές προσθήκες ηχογραφήσεων στο αρχείο».

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη λίστα με τις νέες προσθήκες στο αρχείο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου εδώ.

