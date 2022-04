Lady Gaga: Ανακοίνωσε το νέο τραγούδι της για την ταινία «Top Gun: Maverick»

Η Lady Gaga ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη νέα ταινία του Τομ Κρουζ «Top Gun: Maverick», με ένα τραγούδι που ετοίμασε και θα αποτελεί μέρος του σάουντρακ του επερχόμενου φιλμ.

Το σινγκλ με τίτλο «Hold My Hand», που θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου, είναι μια παραγωγή της Gaga και του Αμερικανού μουσικού BloodPop, με επιπλέον παραγωγή από τον Μπέντζαμιν Ράις. Η εκδοχή που εμφανίζεται στην ταινία έχει και τη συμμετοχή των Χάρολντ Φαλτερμάγιερ και Χανς Τσίμερ.

Η διάσημη τραγουδίστρια έγραψε για το τραγούδι στον λογαριασμό της στο Instagram. «Όταν έγραψα το τραγούδι για την ταινία “Top Gun: Maverick”, δεν είχα συνειδητοποιήσει τα πολλαπλά επίπεδα που κάλυπτε η καρδιά της ταινίας, τη δική μου ψυχή και τη φύση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Δουλεύω πάνω σε αυτό για χρόνια, το τελειοποιώ, προσπαθώ να το κάνω δικό μας. Ήθελα να γράψω τη μουσική σε ένα τραγούδι όπου μοιραζόμαστε τη βαθιά μας ανάγκη να γίνουμε κατανοητοί και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον – μια λαχτάρα να είμαστε κοντά όταν νιώθουμε τόσο μακριά και την ικανότητα να γιορτάζουμε τους ήρωες της ζωής. Είμαι τόσο ευγνώμων στον Τομ και τον Χανς και τον [σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοσίνσκι] για αυτήν την ευκαιρία, ήταν όμορφη η εμπειρία της συνεργασίας. Εγώ, ο BloodPop, ο Μπεν Ράις και όλοι οι άλλοι που δούλεψαν μαζί μας είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό το τραγούδι είναι ένα γράμμα αγάπης στον κόσμο κατά τη διάρκεια και μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήθελα να το ακούσετε τόσο καιρό. Και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου», έγραψε η Lady Gaga στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που δημοσίευσε.



Η Lady Gaga έχει σημαντική πορεία όσον αφορά τη μουσική που έχει γράψει για ταινίες. Το 2019 κέρδισε το Όσκαρ τραγουδιού για το «Shallow» που ακούγεται στην ταινία «A Star Is Born». Το 2016 υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «Til It Happens to You».

Το «Top Gun: Maverick» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 27 Μαΐου. Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Top Gun» από το 1986.

Με πληροφορίες από το Pitchfork