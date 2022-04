Ντοκιμαντέρ για τον Μπράιαν Ίνο ετοιμάζει ο Γκάρι Χάστγουιτ

Η πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής του 20ου αιώνα όπως είναι ο Μπράιαν Ίνο ίσως είναι δύσκολο να χωρέσει σε ένα ντοκιμαντέρ, πάντως αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Γκάρι Χάστγουιτ σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον μουσικό και παραγωγό που βρίσκεται στα σκαριά.

Η ταινία που θα κάνει ο σκηνοθέτης του «Helvetica» θα έχει απλά τον τίτλο «Eno» και για τις ανάγκες της θα μελετήσει εκατοντάδες ώρες υλικού που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα αλλά και ακυκλοφόρητο μουσικό υλικό.

Ο σκηνοθέτης λέει για το ντοκιμαντέρ πως «Βλέπω το “Eno” σαν μια art ταινία για τη δημιουργικότητα και το προϊόν της 50χρονης καριέρας του Μπράιαν Ίνο είναι το ακατέργαστο υλικό του».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, για το «Eno» θα χρησιμοποιηθεί πρωτοποριακή τεχνολογία, ενώ θα κυκλοφορήσει σε πολλές εκδοχές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκάρι Χάστγουιτ καταπιάνεται με κάποιο μουσικό θέμα, μιας και έχει βάλει το χέρι του στην παραγωγή του «Mavis!» για την Μάβις Στέιπλς αλλά και του «I Am Trying to Break Your Heart: A Film About Wilco» για τους Wilco.

Με πληροφορίες από το Pitchfork.