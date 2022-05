Μπομπ Ντίλαν: Νέο, επετειακό βίντεο για το τραγούδι «Subterranean Homesick Blues»

Ένα νέο μουσικό βίντεο για το κλασικό τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν «Subterranean Homesick Blues» κυκλοφόρησε με αφορμή τα 60 χρόνια του τραγουδιστή/τραγουδοποιού ως καλλιτέχνη στη δισκογραφική εταιρεία Columbia Records.

Το τραγούδι ερμηνεύτηκε εκ νέου από μουσικούς, κινηματογραφιστές και γραφίστες. Το νέο βίντεο με τίτλο «Subterranean Homesick Blues 2022» θυμίζει ως προς το ύφος το πρωτότυπο κλιπ από το 1965, αλλά αυτή τη φορά όσον αφορά το οπτικό κομμάτι, περιλαμβάνει τον γραφικό χαρακτήρα ή τις καλλιτεχνικές πινελιές άλλων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Πάτι Σμιθ, Μπρους Σπρίνγκστιν, Βιμ Βέντερς κ.α.

Το φιλμ μικρού μήκους αποτίει φόρο τιμής στην εμβληματική εναρκτήρια σεκάνς του ντοκιμαντέρ του Ντ. Α. Πενεμπέικερ «Don’t Look Back» και αναπτύχθηκε από το ανεξέρτητο δημιουργικό πρακτορείο Intro και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Sony Music, Josh Cheuse.

Όμως ο εορτασμός της Columbia Records για το ορόσημο του Ντίλαν στη μουσική καριέρα δεν σταματά εκεί. Η εμπειρία συνεχίζεται με το φίλτρο φακών «Augmented Reality» στο Instagram και το Snapchat. Τόσο το μουσικό κλιπ, όσο και το φίλτρο AR υπάρχουν στο νέο μικροσάιτ dylan60.com.

To «Subterranean Homesick Blues» είναι το εναρκτήριο τραγούδι και πρώτο σίνγκλ από το θρυλικό πέμπτο άλμπουμ του Ντίλαν (με υπογραφή της Columbia), «Bringing It All Back Home» που κυκλοφόρησε το 1965.

Το τραγούδι είναι ένα από τα πρώτα στα οποία ακούγεται ο νέος ηλεκτρικός ήχος του Ντίλαν και το βίντεο, έχει εμπνεύσει μια γενιά από κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες.

Με πληροφορίες από το NME