Πώς θα ακουγόταν η συνεργασία της Νταϊάνα Ρος με τους Tame Impala;

Δεν είναι λίγες οι φορές που η μουσική βιομηχανία μας έχει χαρίσει απροσδόκητες συνεργασίες, που άλλοτε αποδείχθηκαν καλές, άλλοτε ενδιαφέρουσες και άλλοτε…πανωλεθρία.

Μία ακόμα συνεργασία που δε φανταζόμασταν φαίνεται πως θα ακούσουμε σύντομα, αυτή ανάμεσα στην Νταϊάνα Ρος και τους Tame Impala.

Μετά, λοιπόν, από κάποιες φήμες που πλανιούνταν στον αέρα, πριν λίγες μέρες κάποιες πολύχρωμες, ψυχεδελικές αφίσες βρέθηκαν σε τοίχους του Λονδίνου που προμηνύουν μια από κοινού δουλειά ανάμεσα στην μεγάλη φωνή της Motown και το ψυχεδελικό σχήμα του Κέβιν Πάρκερ.

Στην συνεργασία θα ακουστούν κι άλλα ηχηρά ονόματα, όπως όλα δείχνουν, όπως ο Thundercat, η H.E.R., η Τιέρα Γουάκ, η Φίμπι Μπρίντζερς και η Κάλι Ούχις, μεταξύ πολλών άλλων, ενώ την παραγωγή θα αναλάβει ο παραγωγών των παραγωγών, Τζακ Αντονόφ.

Παρ’ όλα αυτά, όλα αυτά που διαβάζετε τόση ώρα μπορεί να αφορούν…το soundtrack της ταινίας «Minions: The Rise of Gru», μιας και στην αφίσα υπάρχει η εικόνα ενός χαρακτήρα minion, από την αγαπημένη σειρά animation «Despicable Me».

Σε κάθε περίπτωση, η ταινία «Minions: The Rise of Gru» θα βγει στις αίθουσες την 1η Ιουλίου, οπότε δε θα αργήσουμε λογικά να μάθουμε τι ακριβώς ετοιμάζουν η Νταϊάνα Ρος και οι Tame Impala.

Sorry but WHAT is this Tame Impala x Diana Ross thing (featuring a lot of amazing people)? pic.twitter.com/pNXFGuNNpe

— Rob Copsey (@RobCopsey) May 7, 2022