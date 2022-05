Eurovision 2022: Οι συμμετοχές, οι προκρίσεις και οι εκπλήξεις του πρώτου ημιτελικού

Ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ώρες ο πρώτος ημιτελικός του 66ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, με την ανακοίνωση των 10 χωρών που «πήραν το εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.



Η ελληνική συμμετοχή με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι «Die Together» προκρίθηκε και θα εμφανιστεί μαζί με άλλες 24 χώρες στο «Pala Olimpico» του Τορίνο στην Ιταλία, διεκδικώντας το μεγάλο βραβείο. Οι 10 χώρες που θα ανέβουν στη σκηνή για δεύτερη φορά, μαζί, με την Ελλάδα είναι οι: Ελβετία, Αρμενία, Ισλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ολλανδία.

Οικοδεσπότες της 66ης διοργάνωσης ήταν η Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, ο Ιταλός παρουσιαστής Αλεσάντρο Κατελάν και ο ποπ σταρ και κριτής διαγωνισμών ταλέντων όπως τα The Voice και X- Factor, Mika. Ευδιάθετοι, με άνεση και χιούμορ, οι τρεις τους κατάφεραν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού στο στάδιο αλλά και τους τηλεθεατές κατά μήκος της Ευρώπης, στη διάρκεια του προγράμματος που διήρκησε περίπου τρεις ώρες.

Από φολκ μπαλάντες σε ροκ τραγούδια και από συμμετοχές με πολύχρωμα σκηνικά μέχρι λύκους στη σκηνή, η βραδιά είχε ποικιλία ως προς τη μουσική. Ωστόσο, ελάχιστες ήταν εκείνες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα 17 τραγούδια που παρουσιάστηκαν. Την έναρξη έκανε η Αλβανία με το κομμάτι «Sekret» και μια εμφάνιση που συζητήθηκε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προκλητική χορογραφία και τον αλβανικό αετό που σχημάτισε η ερμηνεύτρια με τα χέρια της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Πέραν όμως αυτού, η τραγουδίστρια Ronela Hajati δεν ακολούθησε τις συστάσεις των διοργανωτών για αλλαγή στη χορογραφία και προχώρησε με την αρχική. Η Αμάντα Γεωργιάδη εμφανίστηκε 15η στη σειρά παρουσίασης, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Μεταξύ των καλύτερων παρουσιάσεων ήταν αυτές της Αρμενίας με το εντυπωσιακό σκηνικό και την πρωτότυπη σκηνοθεσία, της Πορτογαλίας με το τραγούδι που θύμιζε πολύ τα παραδοσιακά τραγούδια fado, της Ολλανδίας, της Μολδαβίας και φυσικά της Ουκρανίας.

When you have 0 energy this early in the morning so you put Moldova’s Eurovision song and you start dancing around the house 💀 this song puts me in a good mood and idk why 💀 pic.twitter.com/MqRXBfMeoA

— anasta⁷ 🇬🇷 🇩🇪 (@kookiekathony) May 11, 2022