Eurovision: Οι πρώτες αναρτήσεις της Αμάντα Γεωργιάδη σε Instagram και Twitter μετά την πρόκριση

Λίγο μετά την πρόκριση της ελληνικής συμμετοχής στον τελικό του Σαββάτου, η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision Αμάντα Γεωργιάδη, εξέφρασε την αγάπη και το «ευχαριστώ» σε όσους την ψήφισαν μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Η νεαρή καλλιτέχνις δημοσίευσε στο Instagram Stories, μια φωτογραφία από τα παρασκήνια στο στάδιο «Pala Olimpico» στο Τορίνο της Ιταλίας, με τον εαυτό της να χαμογελάει. Πάνω στην εικόνα, έγραψε «Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ».

Αντίστοιχα, στον λογαριασμό της στο Twitter, έγραψε: «Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη σας. Wow».

Thank you so so so so much for your love. Wow.

