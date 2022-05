Eurovision: Ο αποκλεισμός της Κύπρου, οι προκρίσεις και η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό

Ο δεύτερος ημιτελικός του 66ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με 10 χώρες να προκρίνονται για την εκδήλωση του Σαββάτου. Η συμμετοχή της Κύπρου με την Ανδρομάχη και το τραγούδι «Ela» έμεινε εκτός δεκάδας κι έτσι δεν θα διαγωνιστεί για το μεγάλο έπαθλο.

Οι χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό είναι οι: Βέλγιο, Τσεχία, Αζερμπαϊτζάν, Πολωνία, Φινλανδία, Εσθονία, Αυστραλία, Σουηδία, Ρουμανία και Σερβία.



Eurovision 2022 – Η Ανδρομάχη, το «Ela» και οι συμμετοχές που ξεχώρισαν

Οι χώρες που συμμετείχαν στον δεύτερο ημιτελικό ήταν συνολικά 18, ανάμεσά τους και η Κύπρος. Την έναρξη στο Pala Olimpico στο Τορίνο της Ιταλίας έκανε το δημοφιλές φινλανδικό ροκ συγκρότημα The Rasmus ερμηνεύοντας το τραγούδι «Jezebel». Όπως ο πρώτος, έτσι και ο δεύτερος ημιτελικός είχε εύρος όσον αφορά τα μουσικά είδη που παρακολουθήσαμε στη σκηνή, από ροκ και glam rock, μέχρι μπαλάντες και μια πρωτότυπη περφόρμανς από τη συμμετοχή της Σερβίας.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν στη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού ήταν αυτές της Πολωνίας, της Σουηδίας, της Αυστραλίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας αλλά και της Κύπρου που έκανε το στάδιο να χορεύει στο ρυθμό του «Έλα». Το τραγούδι είχε έθνικ επιρροές ενώ οι στίχοι ήταν στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Φορώντας μια δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη, η Ανδρομάχη που πλαισιώνονταν από μια ομάδα χορευτών, εμφανίστηκε μέσα σε ένα ανοιχτό κοχύλι ενώ τα χρώματα στη σκηνή εναλλάσσονταν στις αποχρώσεις του μπλε και μωβ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του τραγουδιού, η Κύπρος απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους στο στάδιο.

Φέτος, την Αυστραλία εκπροσώπησε ο Σέλντον Ράϊλι με την μπαλάντα «Not the Same». Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ταλέντων όπως το The Voice Αυστραλίας, φορούσε μια μάσκα από κρύσταλλα και ένα λευκό φόρεμα, ενώ το σκηνικό αποτελούνταν από δύο σκάλες και εφέ που έκαναν την εμφάνιση πιο…δραματική. Οι στίχοι του «Not the Same» είναι εμπνευσμένοι από την εμπειρία του Ράϊλι με το σύνδρομο Άσπεργκερ και το τραγούδι αναφέρεται στο συναίσθημα του να φαίνεσαι διαφορετικός στα μάτια των άλλων.



Η Σερβία διαγωνίστηκε με ένα τραγούδι που κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των θεατών στο στάδιο αλλά τους θεατές κατά μήκος της Ευρώπης που παρακολουθούσαν από το σπίτι. Η Konstrakta ερμήνευσε το «In Corpore Sano» («Σε ένα υγιές σώμα») αναφερόμενη στο σύστημα υγείας της χώρας της αλλά και την υγεία γενικότερα. Στη σκηνή εμφανίστηκε καθισμένη σε μια καρέκλα έχοντας μπροστά της μια λεκάνη με νερό στην οποία έπλενε τα χέρια της με σαπούνι. Γύρω της, τραγουδιστές που είχαν στον λαιμό τους πετσέτες.

Mika και Λάουρα Παουζίνι τραγουδούν μαζί

Αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεων των διαγωνιζόμενων και ενώ η ψηφοφορία του κοινού είχε μόλις αρχίσει, οι δύο από τους τρεις παρουσιαστές της φετινής Eurovision Mika και Λάουρα Παουζίνι είχαν μια έκπληξη για το κοινό τραγουδώντας τα «Fragile» του Sting και «People Have The Power» της Πάτι Σμιθ. Μαζί τους, είχαν μουσικούς και χορευτές που «έδωσαν τον τόνο» και ενθουσίασαν όλους εκείνους που βρέθηκαν στο Pala Olimpico.

Από τη βραδιά όμως δεν θα μπορούσαν να λείψουν καλλιτέχνες όπως το ιταλικό συγκρότημα Il Volo που το 2015 εντυπωσίασαν με το τραγούδι «Grande Amore». Λίγο πριν μάθουμε τα αποτελέσματα, ακούσαμε και τα τραγούδια των υπόλοιπων τριών χωρών που ανήκουν στους Big Five και συμμετέχουν μόνο στον τελικό. Στη σκηνή ανέβηκαν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας ενώ λίγο μετά παρακολουθήσαμε σε βίντεο αποσπάσματα από τα τραγούδια τους.

Eurovision 2022 – Σε ποια θέση εμφανίζεται η Ελλάδα στον τελικό

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου όπου μαζί με τη σειρά εμφάνισης των δέκα χωρών που προκρίθηκαν την Πέμπτη, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι «Die Together». Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στη 17η θέση, μετά από το Βέλγιο και πριν από την Ισλανδία.

Η σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν τα 25 τραγούδια στον τελικό της Eurovision, είναι η εξής: