Florence + The Machine: Η παρουσίαση του νέου single «King» στον Τζίμι Φάλον (βίντεο)

Οι Florence and the Machine ήταν την Τετάρτη καλεσμένοι στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για να ερμηνεύσουν το τραγούδι «King» από το νέο τους LP «Dance Fever» που κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου.

Όμως πριν από αυτή τη live ερμηνεία, το βρετανικό indie rock συγκρότημα έκανε έκπληξη τραγουδώντας το «Margaritaville» του δημοφιλούς Αμερικανού τραγουδιστή/τραγουδοποιού Τζίμι Μπάφετ από το 1977 μαζί με τον ίδιο και στη συνέχεια κάθισε για μια συνέντευξη με τον Φάλον.

Στη συνέντευξη, η frontwoman των Florence and the Machine Φλόρενς Γουέλς συζήτησε για την ταυτότητα του συγκροτήματος και τις επιρροές από την παιδική της ηλικία που οδήγησαν στον σχηματισμό της μπάντας: από τους X-Men μέχρι τις γοργόνες. «Αναρωτιέμαι αν μια μέρα ξυπνήσω και βρεθώ πίσω στο παιδικό μου κρεβάτι», είπε. Στη συνέχεια μίλησε για την πρώτη της οντισιόν στην τουαλέτα νυχτερινού κλαμπ ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία του νέου άλμπουμ.

Το «Dance Fever» που μόλις κυκλοφόρησε ακολουθεί το άλμπουμ των Florence and the Machine από το 2018, «High as Hope». Η Γουέλς μοιράστηκε επίσης με το κοινό τα τραγούδια «Heaven Is Here» και «King».

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πρόσφατα μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική με τους Arlo Parks, King Princess, Sam Fender, Yves Tumor, Japanese Breakfast και Wet Leg.

Με πληροφορίες από το NME