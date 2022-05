O Noda Pappas μας συστήνει την νέα του μπάντα στο Ρομάντσο

Το εναλλακτικό κοινό τον γνωρίζει εδώ και χρόνια ως τον frontman των επιτυχημένων εντός αλλά και εκτός συνόρων Acid Baby Jesus. Αφού ο Νώντας Παππάς ή άλλιώς, Noda Pappa έγραψε αρκετά ψυχεδελικά χιλιόμετρα με την μπάντα, αποφάσισε φέτος να κυκλοφορήσει και μία σόλο δουλειά.

Το «Piano In The Shower», όπως λέγεται ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, κάνει μια γενναία βουτιά στον ήχο των 70s, με καθαρές μελωδίες, glam εξάρσεις, soft rock απολήξεις και έντονο το φάντασμα των Beach Boys πάνω από το κεφάλι του. Το αποτέλεσμα δικαιώνει και στέκει ως ένας πολύ αξιόλογος δίσκος ακόμα και εν έτει 2022, παρά τη σαφή ματιά του προς ήχους του παρελθόντος.

«Αυτό είναι! Μετά από κάποιες αποτυχημένες απόπειρες, δυο-τρία χρόνια στο ράφι και πολλή αμφιβολία αναβλητικότητα, έχω στα χέρια μου το “σχεδόν άπιαστο”, τον προσωπικό μου μονόκερο, έναν δίσκο ιδιαιτέρως στενάχωρο και προσωπικό, ηχογραφημένο πριν την πανδημία και χαμένο τώρα στην προσπάθειά του να βρει επαφή με το σήμερα: το πρώτο μου σόλο άλμπουμ», προλόγιζε πριν λίγους μήνες τον δίσκο του ο ίδιος ο μουσικός.

Τώρα ο Noda Pappas ετοιμαζεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά τα κομμάτια του δίσκου του, σε ένα live την Παρασκευή 20 Μαΐου στο Ρομάντσο. Μαζί, θα παρουσιάσει και την νέα του μπάντα, Noda & the Pappas στην οποία βρίσκουμε τον Σέργιο Βούδρη (που ανέλαβε και την παραγωγή του «Piano In The Shower»), τον Οδυσσέα Τζιρίτα, τον Κωνσταντίνο Συνοδινό τον Κώστα Στεργίου και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο.

Την βραδιά θα ανοίξει ο Αμερικανός Τζε Τάιλερ που δραστηριοποιείται όμως πλέον μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας, για να παρουσιάσει το pop, glam και funk υβρίδιό του, ενώ θα ακολουθήσει και after party με dj sets από Saber Rider και Blue Lagoon.