Eurovision 2022: Οι νικητές, οι συμμετοχές και οι εκπλήξεις στην ψηφοφορία

Μετά από τέσσερις ώρες μουσικής, ψυχαγωγίας και ενθουσιασμού για εκατομμύρια eurofans στην Ευρώπη, ο 66ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Ουκρανίας και του συγκροτήματος Kalush Orchestra που ερμήνευσαν το τραγούδι «Stefania». Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η χώρα κερδίζει μετά τα τραγούδια «Wild Dances» της Ρουσλάνα το 2004 και «1944» της Τζαμάλα το 2016.

Η βραδιά ξεκίνησε με μια περφόρμανς της ομάδας Rocking 1000 η οποία έκανε έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τραγουδώντας το «Give Peace A Chance» του Τζον Λένον στην πλατεία Σαν Κάρλο στο Τορίνο της Ιταλίας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος της βιντεοσκοπημένης – και πολύ συγκινητικής – ερμηνείας, μεταφερθήκαμε στο στάδιο Pala Olimpico όπου χιλιάδες παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν την Ιταλίδα παρουσιάστρια του φετινού διαγωνισμού Λάουρα Παουζίνι η οποία ανέβηκε στη σκηνή για μια live ερμηνεία παλαιότερων αλλά και νέων τραγουδιών της όπως τα «Io canto», «La solitudine» και «Box».

Την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους έκανε η Τσεχία με τους We Are Domi και το τραγούδι «Lights Off». Η ελληνική συμμετοχή με την Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die Together» εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό της παρουσίασης των τραγουδιών, στη 17η θέση, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό που ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικό σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Τα τραγούδια που ακούστηκαν φέτος, ανήκαν σε διαφορετικά μουσική είδη, από ροκ μέχρι dance/ποπ, ωστόσο κυριάρχησαν οι μπαλάντες με αυτές της Αυστραλίας, της Σουηδίας και της Πολωνίας να ξεχωρίζουν.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των ερμηνειών που διεκδίκησαν το μεγάλο έπαθλο και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας από το κοινό, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό σόου από τον τραγουδιστή και παρουσιαστή της φετινής διοργάνωσης Mika. Ένας από τους πιο δημοφιλείς περφόρμερ διεθνώς, ο Mika ερμήνευσε τα «Love Today», «Grace Kelly» και άλλες μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του με τη συνοδεία χορευτών και πολύχρωμων οπτικών εφέ.

Τον παρουσιαστή διαδέχθηκαν στη σκηνή οι περυσινοί νικητές της Eurovision, το ιταλικό ροκ συγκρότημα Maneskin. Οι θεατές στο στάδιο αλλά και από το σπίτι ανυπομονούσαν γι’αυτή την εμφάνιση σχολιάζοντάς την εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Maneskin παρουσίασαν τη νέα τους δουλειά και στη συνέχεια – μεταξύ άλλων – μίλησαν στον οικοδεσπότη Αλεσάντρο Κατελάν για την πορεία τους στη μουσική μετά τη νίκη της Eurovision 2021.

Η Ουκρανία με τους Kalush Orchestra ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Ωστόσο, η ψηφοφορία της κρητικής επιτροπής δεν κατέταξε το τραγούδι τους, «Stefania» πρώτο στη λίστα. Την ανατροπή έκανε η ψηφοφορία του κοινού που λίγο αργότερα τους ανέδειξε νικητές της φετινής διοργάνωσης. Ανάμεσα στις προτιμήσεις της κριτικής επιτροπής ήταν και η Ελλάδα που απέσπασε αρκετά 12αρια και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις από χώρες που δεν περιμέναμε όπως η Ελβετία. Οι χώρες που έδωσαν 12 βαθμούς στην Ελλάδα ήταν οι: Ολλανδία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία και Ελβετία. Το Σαν Μαρίνο, η Ουκρανία και η Λετονία έδωσαν στη χώρα 7 βαθμούς.



Η Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die Together» αρχικά βρίσκονταν ψηλά στην κατάταξη, μέσα στην πεντάδα, αλλά όσο περνούσε η ώρα αυτό άλλαζε. Τελικά, το κοινό έδωσε στην ελληνική συμμετοχή συνολικά 57 βαθμούς και η χώρα βρέθηκε στην 8η θέση.

Οι συμμετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας ήταν αναμφισβήτητα οι «βασιλιάδες» του διαγωνισμού. Πέρυσι, η Βρετανία δεν πήρε κανέναν βαθμό από κριτική επιτροπή και κοινό, καταλήγοντας στην τελευταία θέση. Αντίστοιχα, η Ισπανία κατέλαβε την τρίτη θέση από το τέλος στη Eurovision 2021. Φέτος όμως, έγινε η μεγάλη έκπληξη. Η Τσανέλ της Ισπανίας και ο Σάμ Ράιντερ του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβαν την υψηλότερη από ποτέ βαθμολογία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισε την ψηφοφορία του κοινού ενώ η Ισπανία είχε πολλές πρωτιές (12 βαθμούς) από την κριτική επιτροπή.

Η προτίμηση του κοινού για το τραγούδι της Ουκρανίας μπορεί να είχε και πολιτική χροιά, όμως ήταν ένα καλό και με πολλά πρωτότυπα, φολκ στοιχεία κομμάτι. Βέβαια, στον απόηχο της νίκης του, το ερώτημα που παραμένει είναι πού θα διεξαχθεί του χρόνου ο διαγωνισμός αν, όπως φαίνεται, η κατάσταση στη χώρα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη όπως σήμερα.

Give it up for the #Eurovision 2022 WINNERS! #ESC2022 🇺🇦 pic.twitter.com/qvk3juoFGX

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022