Μουσικά βραβεία Billboard 2022: Ολίβια Ροντρίγκο, Κάνιε Γουέστ και Doja Cat οι μεγάλοι νικητές

Οι Ολίβια Ροντρίγκο, Κάνιε Γουέστ και Doja Cat ήταν οι μεγάλοι νικητές της τελετής απονομής των μουσικών βραβείων Billboard 2022 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λας Βέγκας με φυσική παρουσία αλλά και μέσω ενός livestream στο TikTok.

Η Ροντρίγκο ήταν η καλλιτέχνιδα που απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς, συνολικά 7, ενώ ακολούθησε ο Γουέστ με έξι νίκες. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έλαβε τα βραβεία «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, «Κορυφαίου Hot 100 Καλλιτέχνη», «Καλύτερης Γυναίκας Καλλιτέχνη» κ.α. Ο Γουεστ κέρδισε στις κατηγορίες «Καλύτερος Χριστιανός Καλλιτέχνης», «Καλύτερος Γκόσπελ Καλλιτέχνης», «Καλύτερο Χριστιανικό Άλμπουμ» και «Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ», για τη δισκογραφική του δουλειά «Donda». Η Doja Cat έφυγε με 4 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των «Καλύτερη R&B Καλλιτέχνις» και «Καλύτερο R&B Άλμπουμ» για τη δισκογραφική δουλειά «Planet Her».

Get in to it yuh because “Planet Her” wins Top R&B album! Congratulations again to @DojaCat ! #BBMAs pic.twitter.com/UjHvmwiyIJ



Όσον αφορά την τελετή, ο The Weeknd είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 17. Ακολούθησε η Doja Cat με 14 ενώ οι Ροντρίγκο και Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίστηκαν ο καθένας σε 13 κατηγορίες.

Οικοδεσπότης της τελετής ήταν ο Diddy ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς στην σκηνή ανέβηκαν για να ερμηνεύσουν οι Megan Thee Stallion, Silk Sonic, Burna Boy, Florence + The Machine, Εντ Σίραν και Machine Gun Kelly. Ωστόσο, η εμφάνιση του Αμερικανού τραγουδιστή Μόργκαν Γουόλεν χαρακτηρίστηκε ως ρατσιστική και στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύματα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι μια τόσο μεγάλη διοργάνωση προωθεί έναν ρατσιστή. Ο Γουόλεν αποκλείστηκε από τη μουσική τελετή του 2021, όταν κυκλοφόρησε βίντεο με εκείνον να λέει προσβλητικά σχόλια.



Η Μέρι Τζ. Μπλάιτς, απέσπασε το τιμητικό βραβείο «Εμβληματικού Καλλιτέχνη» για τη σημαντική πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

.@maryjblige is an icon with a multi-decade career full of hits! 👏 Congrats on being the recipient of the 2022 #BBMAs Icon Award! #IconMJB pic.twitter.com/4tIcYUMryR

