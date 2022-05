Ο αποχαιρετισμός του Ζαν-Μισέλ Ζαρ στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ο θάνατος του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έγινε χθες γνωστός από το δικηγορικό γραφείο του, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει αγγίξει από απλούς ακροατές μέχρι πολιτικούς αλλά φυσικά, και άλλους μουσικούς, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων.

Άλλος ένας μουσικός που έσπευσε με την σειρά του να αποχαιρετήσει δημόσια τον Vangelis, όπως έγινε γνωστός ο σπουδαίος συνθέτης εκτός συνόρων, ήταν ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ.

O Γάλλος συνθέτης, που έμελλε να κατηγοριοποιηθεί κάτω από την ομπρέλα του new age μαζί με συνθέτες όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου αλλά και ο Μάικ Όλντφιλντ, ανέβασε μία φωτογραφία του Έλληνα μουσικού στο Twitter, γράφοντας:

«Αγαπητέ Vangelis,

»Θα σε θυμόμαστε για πάντα για την μοναδική πινελιά σου και τις συγκινητικές μελωδίες σου.

»Εσύ κι εγώ πάντα μοιραζόμασταν το ίδιο πάθος για τα συνθεσάιζερ και την ηλεκτρονική μουσική.

»Αναπαύσου εν ειρήνη».

Dear Vangelis,

We will all remember your unique touch and your moving melodies forever.

You & I have always shared the same passion for synthesizers and electronic music since so long…

May you Rest In Peace,

JMJ x pic.twitter.com/egL8rNbIHn

— Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) May 19, 2022